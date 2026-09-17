کولیوند: مدارس را به «میدان تربیت ابرقهرمانان اجتماعی» تبدیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند در تشریح برنامه‌های توسعه‌محور این جمعیت برای دانش‌آموزان گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر در ردیف تشکل‌های راهبردی مدارس قرار دارند و ما قصد داریم از این ظرفیت برای تربیت نسلی که «مهارت زندگی» و «بشردوستی» را توأمان می‌آموزد، استفاده کنیم.

کولیوند با بیان اینکه کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر صرفاً بستری برای تقویت روحیه داوطلبی، مسئولیت‌پذیری، کار گروهی، نوع‌دوستی، مهارت‌آموزی و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان به شمار می‌روند.

وی افزود: حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های بشردوستانه و داوطلبانه، فرصت ارزشمندی برای تجربه مشارکت اجتماعی و ایفای نقش مؤثر در جامعه فراهم می‌کند و می‌تواند مدارس را به محیطی پویا برای رشد شخصیت اجتماعی و افزایش نشاط دانش‌آموزان تبدیل کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان این جمعیت و وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: تفاهم‌نامه مشترک میان دو مجموعه، زمینه را برای توسعه فعالیت‌های کانون‌های دانش‌آموزی و استفاده هدفمند از ظرفیت دانش‌آموزان در حوزه‌های امدادی، بشردوستانه، مهارت‌آموزی و داوطلبی فراهم خواهد کرد.‌ مدرسه می‌تواند نخستین میدان تجربه مسئولیت اجتماعی باشد و کانون دانش‌آموزی هلال‌احمر، یکی از مهم‌ترین بسترهای تحقق این هدف است. هر اندازه زمینه مشارکت، یادگیری و فعالیت گروهی دانش‌آموزان را بیشتر فراهم کنیم، به همان اندازه به تربیت نسلی توانمند، مسئولیت‌پذیر، نوع‌دوست و آماده خدمت به جامعه نزدیک‌تر خواهیم شد.