جوانمردی: تأخیر در پرداخت بهای گندم دغدغه کشاورزان را تشدید کرده است

فرماندار قروه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه و تجمع جمعی از گندم‌کاران شهرستان‌های قروه و دهگلان در فرمانداری و طرح مطالبات آنان درباره تأخیر در پرداخت بهای گندم تحویلی، موضوع به صورت ویژه در دستور پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در معیشت مردم منطقه و ضرورت پرداخت به‌موقع بهای محصول، طی مکاتبه‌ای با استاندار کردستان خواستار ورود و پیگیری فوری دستگاه‌های استانی و مسئولان ذی‌ربط برای تسریع در روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران شده‌ایم.

فرماندار قروه ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید علت تأخیر در پرداخت مطالبات را بررسی و گزارش روشنی از وضعیت موجود ارائه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین زمان مشخص برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی ضمن اعلام جدول زمان‌بندی دقیق، اقدامات لازم را برای تسویه مطالبات کشاورزان قروه و دهگلان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

فرماندار قروه خاطرنشان کرد: کشاورزان حاصل دسترنج خود را تحویل داده‌اند و طبیعی است که پرداخت به‌موقع بهای محصول برای آنان اهمیت زیادی داشته باشد؛ از این رو پیگیری این موضوع را تا رسیدن به نتیجه ملموس و پرداخت مطالبات ادامه خواهیم داد.