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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

جوانمردی: تأخیر در پرداخت بهای گندم دغدغه کشاورزان را تشدید کرده است

جوانمردی: تأخیر در پرداخت بهای گندم دغدغه کشاورزان را تشدید کرده است

سنندج- فرماندار قروه با اشاره به اعتراض گندم‌کاران قروه و دهگلان نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات، خواستار تعیین تکلیف فوری و ارائه زمان‌بندی مشخص برای تسویه حساب با کشاورزان شد.

فرماندار قروه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه و تجمع جمعی از گندم‌کاران شهرستان‌های قروه و دهگلان در فرمانداری و طرح مطالبات آنان درباره تأخیر در پرداخت بهای گندم تحویلی، موضوع به صورت ویژه در دستور پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در معیشت مردم منطقه و ضرورت پرداخت به‌موقع بهای محصول، طی مکاتبه‌ای با استاندار کردستان خواستار ورود و پیگیری فوری دستگاه‌های استانی و مسئولان ذی‌ربط برای تسریع در روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران شده‌ایم.

فرماندار قروه ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید علت تأخیر در پرداخت مطالبات را بررسی و گزارش روشنی از وضعیت موجود ارائه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین زمان مشخص برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی ضمن اعلام جدول زمان‌بندی دقیق، اقدامات لازم را برای تسویه مطالبات کشاورزان قروه و دهگلان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

فرماندار قروه خاطرنشان کرد: کشاورزان حاصل دسترنج خود را تحویل داده‌اند و طبیعی است که پرداخت به‌موقع بهای محصول برای آنان اهمیت زیادی داشته باشد؛ از این رو پیگیری این موضوع را تا رسیدن به نتیجه ملموس و پرداخت مطالبات ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 6950213

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    نظرات

    • شهزوند IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      2 0
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      کشاورزان چشم انتظار بهای گندم هستند
    • مهرداد خالدیان IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      3 0
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      سلام اگه بودجه دارین چرا پرداخت نمی‌کنین اگه بودجه ندارین چرا گندم خریدین؟ اگه بودجه نداریم چرا به ازا تأخير صورت گرفته سود رو شمارش رو پرداخت نمی‌کنین؟ یا تسهیلات چهار درصد نمی‌دین؟ اختیار این رو که دارین.
    • عباسی IR ۰۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
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      چرا تسویه پول گندم خوزستان ۹۵ درصد باقی ۵درصد دیگه کجا رفت سزاوار بعد چند ماه تاخیر ۵درصد دیگه نامشخص وهیچ توضیحی داده نشده ما کشاورزان راضی نیستیم حلال هم نمی کنیم حق مان را
    • ظاهر IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      2 0
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      واقعا این خرید و فروش نیست من کشاورز نهاده خود را با نقد باید تهیه کنم اما محصولم را باید قرض مشکوک الوصول بدم ، سطح زیر کشت گندم آبی به ۵۰ درصد خواهد رسید.
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      2 0
      پاسخ
      چند تاخیر ؟چرا کسی پاسخگو نیست؟؟تاخیر پرداخت گندم،ذرت،بیمه ها تکمیلی ،داروخانه ها،معوقه بازنشستگان،این پول ها کجا بلوکه شدند ؟از مسولین ذیربط وسازمان بازرسی درخواست پیگیری داریم.من ا..توفیق
    • علی IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
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      پول،گندم اشک ما کشاورزان را دراورد
    • عوض کوهکن IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      2 0
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      کشاورزواقعا زیرفشاراقتصادی است لطفا هرچه سریعترپول کشاورز را بدهید
    • حسن IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      1 0
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      من نظری ندارم گندم تحویل سیلو ۱۲تن تحویل دادم در ۴مرحله پولم را دادند چرا ۴۰ میلیون کم دادید
    • مهرداد خالدیان IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام مگه ماه تیر و مرداد هستیم که آقای فرماندار می‌خوان جدول زمان‌بندی دقیق اعلام کنن. مهر ماه هستیم تازه دولت می‌خواد جدول زمان‌بندی ارائه کنه؟ کشاورز چه گناهی کرده؟

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