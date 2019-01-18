ورود کمیته شفافیت به فروش قبور قدیمی در بهشت زهرا

بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با مدیران بهشت زهرا با موضوع خرید و فروش قبور قدیمی، گفت: درجلسه‌ای که با مدیرعامل بهشت زهرا داشتیم، صراحتاً اعلام شد که درحال حاضر هر شهروندی که متوفی دارد و به سازمان بهشت زهرا مراجعه می‌کند، می‌تواند در هر قطعه‌ای متوفی خود را به خاک بسپارد، زیرا هیچ قطعه‌ای تکمیل‌ شده نیست که با پاسخ منفی مواجه شود؛ بنابراین مراجعه‌کنندگان می‌توانند در هریک از قطعاتی که می‌خواهند از قطعه یک تا قطعات روز، قبور را خریداری کنند.

این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با تاکید بر این که قیمت‌های قبور کاملا مشخص است، گفت: در فاز یک هر قبر ۱۶ میلیون تومان است که سه طبقه آن ۴۸ میلیون تومان می‌شود. درفاز دو ۹ میلیون تومان و در فاز سه نیز حداقل یک و نیم و حداکثر ۴ و نیم میلیون تومان نرخ گذاری مصوب است.

آروین با اشاره به درخواست کمیته شفافیت از مدیران بهشت زهرا در خصوص این که اطلاعات در سامانه‌ای به ثبت رسیده است یا خیر، گفت: از سوی مدیران بهشت زهرا اعلام شد تمامی اطلاعات مبنی بر این که چه کسی در کدام قبر به خاک سپرده شده و چه هزینه‌ای برای آن قبر پرداخت شده و... در سامانه عروجیان به ثبت رسیده است. قرار بر این شد که کمیته شفافیت و شهر هوشمند نماینده‌ای را به بهشت زهرا معرفی کند که به اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا کرده و با بررسی اطلاعات صحت گفته های سازمان بهشت زهرا را تایید کند.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه امیدواریم وضعیت بهشت زهرا همانگونه ای باشد که از سوی مدیران این سازمان اعلام شده است، گفت: شورا به عنوان یک نهاد نظارتی به این موضوع ورود پیدا کرده است که هیچ واسطه گر و دلالی در فروش قبور بهشت زهرا وجود نداشته باشد، هر فردی در سال ۹۷ که تمایل داشته باشد در قطعات قدیمی قبری را خریداری کند، امکانش فراهم باشد و با همان قیمت مصوب نیز بتواند این قبور را خریداری کند. ما امیدواریم با بررسی اطلاعات سامانه عروجیان و تماس رندوم با کسانی که خاکسپاری داشته‌اند به این اطمینان برسیم که قیمت‌های نجومی قبور واقعیت ندارد و صحت گفته‌های مدیران این سازمان هم تایید شود.

آروین در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه کمیته شفافیت پیش فروش قبور نیز بررسی شد؟، خاطرنشان کرد: مدیران بهشت زهرا اعلام کردند که پیش‌فروشی وجود ندارد مگر در مواقعی که فرد دلایل قانع کننده ای بیاورد. به طور مثال فردی که پدر و بستگانش در قطعه‌ای خاکسپاری شدند و آن فرد می‌داند در سالیان بعد ظرفیت این قطعه تکمیل خواهد شد، تنها به این دلایل و آن هم بسیار محدود و در حد یک تا دو قبر، پیش‌فروش امکان‌پذیر است. البته گفته شد همه قبور و اینکه مالکیتش با چه فردی است، در سامانه عروجیان ثبت شده است، بنابراین براساس این اطلاعات نباید قبور متعددی مربوط به یک شخص در سامانه به ثبت رسیده باشد و دستکم در فاصله زمانی مدیریت شهری جدید، نباید این اتفاق افتاده باشد. درهرصورت بررسی اطلاعات آن سامانه و صحت‌سنجی‌اش راهگشای این ادعاها خواهد بود.