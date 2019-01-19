حضور کاراته کاهای شش کشور در کمپ رم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این گفته شده بود که این کمپ تمرینی با حضور سه تیم ایران، ژاپن و میزبان برگزار خواهد شد، اما ژاپن در این اردوی مشترک شرکت نکرد ولی در غیاب این کشور مدعی، کاراته کاهای ۴ کشور در این تمرینات حضور دارند.

بر همین اساس این اردو با حضور تیم های مقدونیه، نروژ، عربستان و قزاقستان به همراه کارته کاهای میزبان و کشورمان از روز گذشته در کمپ تمرینی تیم های ملی ایتالیا در شهر رم آغاز شد.

این کمپ مجهز به سالنهای تمرینی کاراته و بدنسازی است که مورد توجه کادر فنی تیم ملی کشورمان قرار گرفته است.

تیم ملی کاراته با تمام نفرات اصلی خود از جمله «لوئیجی بوسا» سرگروه عنوان خود در این کمپ تمرینی شرکت کرده است.

اعضای تیم ملی کشومان تا روز دوشنبه در ایتالیا تمرین خواهد کرد و سپس راهی فرانسه می شود تا در نخستین دوره از رقابتهای لیگ جهانی کاراته در سال ۲۰۱۹ شرکت کند. این مسابقات ۵ تا ۷ بهمن ماه در سالن «پیردوکوبرتن» شهر پاریس برگزار می شود.