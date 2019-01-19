اولین آزمایشگاه مرجع ارزیابی حسی مواد غذایی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قدیر رجب زاده با بیان اینکه محصولات نو در صنایع غذایی، بدون ارزیابی حسی دقیق و علمی جایگاه مناسبی در بازار مصرف نخواهند داشت، گفت: آزمایشگاه ارزیابی حسی مواد غذایی براساس تجربیات ارزشمند اعضای هیئت علمی این مجموعه تأسیس شده است.

رجب زاده انجام آزمون های پذیرش، مشتری گرا و دینامیک وابسته به زمان در زمینه طعم، بافت، رنگ و سایر ویژگی های محصول را از جمله ظرفیت های آزمایشگاه ارزیابی حسی مواد غذایی عنوان کرد.

وی با اشاره به مزیت های این آزمایشگاه برای صاحبان صنعت غذا افزود: مشاوره و آموزش روش های ارزیابی حسی مواد غذایی، همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، توسعه روش های نوین ارزیابی حسی مواد غذایی، طراحی و اصلاح فرمولاسیون محصول و همچنین تعیین نقش فرآیندهای دهانی در ارزیابی حسی دینامیک مواد غذایی مهمترین مزیت های استفاده از این آزمایشگاه برای صاحبان صنایع است.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ادامه داد: بهبود و گسترش تکنیک های ارزیابی حسی از مهمترین الزامات جهت توسعه صادرات و افزایش توان رقابتی در صنعت غذا به شمار می رود.

رجب زاده با اشاره به توسعه محصولات فراسودمند گفت: در حال حاضر به دلیل عدم آشنایی برخی واحدهای غذایی با تکنیک های بهبود ویژگی های حسی مواد غذایی، محصولات فراسودمند طعم و بافت مطلوب برای مصرف ندارند.

وی همچنین با بیان اینکه خدمات این آزمایشگاه قابل ارائه در سطح ملی و بین المللی است خاطرنشان کرد: با هدف توسعه تکنیک های ارزیابی حسی مواد غذایی در این زمینه با برخی از کشورها قراردادهای مشترک پژوهشی منعقد شده است.