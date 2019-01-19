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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی:

اولین آزمایشگاه مرجع ارزیابی حسی مواد غذایی راه اندازی شد

اولین آزمایشگاه مرجع ارزیابی حسی مواد غذایی راه اندازی شد

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از تاسیس اولین آزمایشگاه مرجع ارزیابی حسی مواد غذایی در این موسسه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قدیر رجب زاده با بیان اینکه محصولات نو در صنایع غذایی، بدون ارزیابی حسی دقیق و علمی جایگاه مناسبی در بازار مصرف نخواهند داشت، گفت: آزمایشگاه ارزیابی حسی مواد غذایی براساس تجربیات ارزشمند اعضای هیئت علمی این مجموعه تأسیس شده است.

رجب زاده انجام آزمون های پذیرش، مشتری گرا و دینامیک وابسته به زمان در زمینه طعم، بافت، رنگ و سایر ویژگی های محصول را از جمله ظرفیت های آزمایشگاه ارزیابی حسی مواد غذایی عنوان کرد.

وی با اشاره به مزیت های این آزمایشگاه برای صاحبان صنعت غذا افزود: مشاوره و آموزش روش های ارزیابی حسی مواد غذایی، همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، توسعه روش های نوین ارزیابی حسی مواد غذایی، طراحی و اصلاح فرمولاسیون محصول و همچنین تعیین نقش فرآیندهای دهانی در ارزیابی حسی دینامیک مواد غذایی مهمترین مزیت های استفاده از این آزمایشگاه برای صاحبان صنایع است.

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ادامه داد: بهبود و گسترش تکنیک های ارزیابی حسی از مهمترین الزامات جهت توسعه صادرات و افزایش توان رقابتی در صنعت غذا به شمار می رود.

رجب زاده با اشاره به توسعه محصولات فراسودمند گفت: در حال حاضر به دلیل عدم آشنایی برخی واحدهای غذایی با تکنیک های بهبود ویژگی های حسی مواد غذایی، محصولات فراسودمند طعم و بافت مطلوب برای مصرف ندارند.

وی همچنین با بیان اینکه خدمات این آزمایشگاه قابل ارائه در سطح ملی و بین المللی است خاطرنشان کرد: با هدف توسعه تکنیک های ارزیابی حسی مواد غذایی در این زمینه با برخی از کشورها قراردادهای مشترک پژوهشی منعقد شده است.

کد مطلب 4517002

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