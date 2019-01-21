جدال سرنوشت ساز فولاد سیرجان در ورامین/آیا صدرنشین امتیاز می دهد؟

خبرگزاری مهر - گروه استانها- حجت پیری: هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر والیبال بعد از ظهر چهارشنبه ۳ بهمن ماه ماه در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.
در یکی از این مسابقات و در ورامین، شهرداری ورامین به عنوان صدرنشین لیگ برتر والیبال کشور از ساعت ۱۶ و در ورزشگاه شهید گلعباسی ورامین به مصاف تیم رده ششمی فولاد سیرجان به عنوان یکی از مدعیان حضور در پلی آف میرود.
فولاد نمیخواهد دست خالی از ورامین برود
در پایان هفته نوزدهم مسابقات فولاد سیرجان توانست با نتیجه ۳ بر ۲ در برابر کاله آمل، یکی از رقبای خود برای حضور در پلی آف به پیروزی رسید و فاصله امتیازی خود با این تیم را به حداقل رساند، این بازی به خوبی نشان داد، که سیرجانیها عزم حضور در جمع ۴ تیم برتر لیگ را دارند و یکی از مدعیان به حساب می آیند و لذا برای هر تیمی یک تهدید محسوب میشوند و ورامینیها بازی بسیار دشواری را پیش رو دارند.
سرمربی تیم صدرنشین لیگ برتر والیبال کشور به خوبی از کار سخت بازیکنانش در برابر فولاد سیرجان با خبر است و در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اگر بخواهیم شرایط ایده آل تیم ما تداوم داشته باشد، باید امتیاز از دست ندهیم.
رحمان محمدی راد با اشاره به این که هنوز کار تمام نشده و ادامه راه دشوار است، اضافه کرد: سختیهایی که ما در ادامه راه پیش رو داریم، حتی بزرگتر از سختیهایی است، که ما از ابتدای لیگ تاکنون با آن روبرو بودیم، پس نباید کار راه ساده گرفته و امتیاز از دست بدهیم.
سیرجانیها از ۱۷ مسابقه خود ۱۰ برد و ۷ باخت به دست آوردند و یک هفته را نیز استراحت کردند و در هفته گذشته نیز به سختی کاله را بردند و نسبت به کاله مازندران و پیام مشهد، اصلی ترین رقبای خود نسبت حضور بین ۴ تیم برتر لیگ یک بازی کمتر دارد، حالا این تیم با انگیزه میداند، اگر بخواهد در پلی آف حضور داشته باشد، کسب حتی یک و یا ۲ امتیاز از صدرنشین لیگ برتر برایش چقدر با اهمیت است و همین امر انگیزه آنها را برای دیدار مقابل شهرداری ورامین چند برابر کرده است.
فولادیها میدانند، که در جهنم گلعباسی کار آسانی پیش رو ندارند، اما میخواهند با خلق یک شگفتی صدرنشین لیگ برتر را شکست دهند و یا حداقل یک امتیاز از این نبرد دشوار به دست آورند و از ورامین دست خالی نروند، خواستهای که البته چندان منطقی و ساده نیست، اما سبب شده تا انگیزه بازیکنان سیرجان چندین برابر شود.
فرصتی برای از دست دادن امتیاز نداریم
اما بازی در برابر شهرداری چی های ورامین، که سخت امتیاز میدهند و برای هر بازی برنامه دارند، کار سیرجانیها را دشوار کرده است، نتیجه بازی هرچه که باشد، ورامین در پایان روز چهارشنبه نیز در صدر خواهد ماند، چرا که فاصله امتیازی این تیم با پیکان تهران به عنوان اصلی ترین رقیب خود، ۵ امتیاز است، حال باید دید، این فاصله ۵ امتیازی کمتر میشود و یا خیر.
کاپیتان تیم والیبال شهرداری ورامین در مورد مصاف سخت این تیم برابر فولاد سیرجان به خبرنگار مهر گفت: تاکنون حضور موفقی در این رقابتها داشتیم و میخواهیم این حضور خوب را با یک پایان خوب تکمیل کنیم.
احسن الله شیرکوند اضافه کرد: به همین دلیل تمرینات سنگین و سختی را پشت سر گذاشتیم و به برد در برابر فولاد نیاز داریم و شرایط و انگیزه آنها را نیز به خوبی درک میکنیم.
وی گفت: لیگ بسیار طولانی و فشرده است و به همین دلیل اغلب بازیکنان خسته هستند، اما برای مسابقه برابر فولاد سیرجان یک هفته استراحت داشتیم و تا حدودی توانستیم آماده شویم.
حال باید منتظر ماند و دید، آیا تیم رحمان محمدی راد در برابر فولادسیرجان چه نتیجهای کسب خواهد کرد و آیا نوار بدون باخت بودن شهرداری ورامین در خانه و در برابر خیل عظیم هواداران همچنان ادامه خواهد یافت و یا نتیجهای دیگر رقم خواهد خورد.
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