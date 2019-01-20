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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۹:۲۶

جام ملت‌های آسیا - امارات؛

خوشبینی کارشناس عمانی به پیروزی مقابل تیم ملی ایران

خوشبینی کارشناس عمانی به پیروزی مقابل تیم ملی ایران

یک کارشناس فوتبال عمان تاکید کرد که به پیروزی این تیم مقابل ایران در مرحله یک هشتم جام ملت‌های آسیا خوشبین است.

به گزارش خبرنگار مهر، «احمد الرواس» کارشناس فوتبال عمانی درباره بازی تیم ملی این کشور مقابل ایران گفت: واقعا به برد مقابل ایران خوشبین هستم. بازی با ایران سخت نیست.

وی افزود: نمی توان تیم ملی ایران را با کره جنوبی و ژاپن مقایسه کرد. ژاپن و کره علاوه بر کارهای فردی و تاکتیکی، راه های بیشتری برای گلزنی دارند. اما راهکارهای ایران ساده است.

کارشناس فوتبال عمان ادامه داد: ما سال ۲۰۰۴ با ایران در جام ملت ها بازی کردیم و در آستانه برد قرار داشتیم اما داور به ما در آن مسابقه ظلم کرد.

احمد الرواس در پایان گفت: اعتماد به نفس، آمادگی ذهنی بالا و استفاده از فرصت ها سه عاملی است که به برد عمان مقابل ایران کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و عمان از ساعت ۲۰:۳۰ امروز یکشنبه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا در ابوظبی به مصاف هم خواهند رفت.

کد مطلب 4517953

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