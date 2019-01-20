خوشبینی کارشناس عمانی به پیروزی مقابل تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «احمد الرواس» کارشناس فوتبال عمانی درباره بازی تیم ملی این کشور مقابل ایران گفت: واقعا به برد مقابل ایران خوشبین هستم. بازی با ایران سخت نیست.

وی افزود: نمی توان تیم ملی ایران را با کره جنوبی و ژاپن مقایسه کرد. ژاپن و کره علاوه بر کارهای فردی و تاکتیکی، راه های بیشتری برای گلزنی دارند. اما راهکارهای ایران ساده است.

کارشناس فوتبال عمان ادامه داد: ما سال ۲۰۰۴ با ایران در جام ملت ها بازی کردیم و در آستانه برد قرار داشتیم اما داور به ما در آن مسابقه ظلم کرد.

احمد الرواس در پایان گفت: اعتماد به نفس، آمادگی ذهنی بالا و استفاده از فرصت ها سه عاملی است که به برد عمان مقابل ایران کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و عمان از ساعت ۲۰:۳۰ امروز یکشنبه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا در ابوظبی به مصاف هم خواهند رفت.