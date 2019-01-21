محمدرضا دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیروزی مقابل تیم کاله در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر گفت: در مرحله رفت به دلیل اینکه دو بازیکن مصدوم داشتیم و جایگزین ها نیز نتوانستند جای آنها را پر کنند نتیجه را مقابل کاله واگذار کردیم. کاله تیم خوب با کادر فنی خوب است و نتایجش نشان داده که بی دلیل در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار نگرفته است. بازی‌های این تیم را مانند سایر دیدارها رصد کرده بودیم و برای آن برنامه داشتیم. در بهترین شرایط کاله و بدترین شرایط تیمی ما موفق شدیم پیروز شویم.

سرمربی تیم والیبال فولاد سیرجان افزود: به غیر از مهدوی و مباشری که بسیار فوق العاده بازی کردند سایر بازیکنان در حد و اندازه های خودشان ظاهر نشدند و اگر همه بازیکنان خوب بازی می کردند می توانستیم این بازی را قبل از ۵ ست شدن تمام کنیم. ولی در کل از عملکرد بازیکنانم راضی هستم. از ۷ بازیکن تیم ۳ بازیکن بومی هستند که حتی تجربه بازی در دسته یک را هم نداشته‌اند، به آنها برای بازی در سوپر لیگ اعتماد کردیم و آنها نیز جواب اعتماد ما را دادند. جوانانی مانند رنجبر، شهسواری و برشان که بازی های خوبی را به نمایش گذاشتند.

وی تاکید کرد: پیروزی مقابل تیم کاله بسیار مهم بود و جایگاه تیم را در بالای جدول تثبیت می کرد. در تعداد برد با یک بازی کم تر با تیم های کاله و پیام مشهد تقریبا برابر هستیم و فعلا در جایگاه ششم قرار داریم. در مجموع تیم بسیار خوبی داریم و بهتر از این نیز خواهیم شد. به بازیکنانم ایمان دارم با برنامه پیش می رویم و برای هر بازی برنامه خاص خود را داریم.

* صحبت شهرام محمودی را رد می‌کنم

دامغانی در پاسخ به این سوال که سطح کیفی رقابت‌های لیگ را چطور ارزیابی می کند؟ گفت: غیبت ۸ـ ۹ بازیکن در رقابت‌های لیگ داخلی و حضور آنها در خارج از کشور در کیفیت لیگ بی تاثیر نبوده است اما مسابقات امسال یک حسن بزرگ دارد و آن فرصت دادن به جوانان است. جوانانی مانند رنجبر، شهسواری و ... فرصت بازی پیدا کرده‌اند. اگر لژیونرها حضور داشتند و تقسیم قدرت بین تیم ها صورت نمی گرفت شاید شاهد بازی ها جذاب و ۵ ست نمی شدیم. هر کسی از نگاه خود به این مسئله نگاه می کند. شنیده ام که شهرام محمودی گفته است لیگ کیفیت ندارد، با تمام احترامی که برای او قائل هستم اما این صحبت او را رد می کنم.

* رقابت‌های لیگ به تایم استراحت برای ملی پوشان تبدیل شده بود

سرمربی فولاد تاکید کرد: برگزاری لیگ خوب با بازی های ۵ ست به تیم ملی کمک خواهد کرد. خود محمودی سال‌های پیش که در بانک سرمایه با ترافیکی از بازیکنان ملی پوش حضور داشت چند بازی پرفشار انجام داده است؟ رقابت های لیگ به تایم استراحتی برای بازیکنان تیم ملی تبدیل شده بود. ملی پوشان قرار داد می بستند و در طول ۵ـ ۶ ماه رقابت‌های لیگ فقط ۲ـ ۳ بازی پر فشار و سخت داشتند و در سایر بازی ها یا مصدوم بودند یا استراحت می کردند. اما امسال بازیکنان خوبی که در لیگ باقی مانده اند هر هفته یک بازی سخت را پشت سر می گذارند. همچنین شرایط مهیا شده است تا جوانان بازی کنند.

* ۹ بازی زنگ تفریح بود

دامغانی ادامه داد: مطمئن باشید کولاکوویچ نسل جدیدی از بازیکنان جوان را به والیبال تزریق خواهد کرد. قبول دارم وجود بازیکنانی مانند معروف، میرزاجانپور و عبادی پور به کیفیت مسابقات کمک می کرد اما چند بازی با کیفیت می شد در حال حاضر ۱۳ تیم موجود در مسابقات باید ۱۲ بازی سخت انجام دهند. سال های گذشته تیمی مانند بانک سرمایه اکثر بازیکنان را در اختیار داشت اما چند بازی خوب و ۵ ست را انجام می داد به غیر از بازی در مرحله فینال و پلی آف؟ حدود ۹ بازی زنگ تفریح بود که نه تماشاگران لذت می برند نه مربیان و نه بازیکنان تحت فشار بودند.

* رقابت‌های امسال امتحانی برای تعیین سطح مربیان نیز است

او به مربیان لیگ نیز اشاره و خاطر نشان کرد: با تمام احترامی که برای مربیان و همکارانم قائلم اما باید بگویم در رقابت های امسال به دلیل تقسیم شدن نیروها در تیم ها مشخص خواهد شد که یک مربی چقدر کارایی و توان دارد. اگر ۹ـ ۸ بازیکن ملی پوش را در اختیار یک مربی قرار دهیم، مدیریت این تیم و هدایت آن به فینال کار ساده ای است. امسال می تواند امتحان و تستی برای مربیان نیز باشد تا در شرایط عادی که قدرت و بازیکنان تقسیم شده اند مشخص شود در چه سطحی قرار دارند و این تفاوت لیگ امسال با سال های گذشته است.

* رئیس والیبال نامحسوس است

​دامغانی در پاسخ به این سوال که برگزاری مجمع انتخاباتی بعد از عید و بلاتکلیفی فدراسیون به تیم ملی آسیب خواهد رساند یا خیر؟ گفت: به صراحت و با اطمینان صد در صد می گویم در تمام ۱۰ ـ ۱۵ سال گذشته اینبار فدراسیون والیبال صاحب دارد و مطمئن باشید کسانی والیبال را حمایت می کنند و هوای والیبال را دارند. والیبال سرپرست و رئیس دارد شاید محسوس نباشد. از زمانیکه آقایانی مثل داورزنی و ضیایی پشت میز بودند الان وضعیت فدراسیون محکم تر است فقط نامحسوس است. داورزنی به والیبال علاقه مند است و بارها گفته که والیبال را دوست دارد و تا المپیک ۲۰۲۰ نیز والیبال را رها نمی کند.

* والیبال مانند فرزند داورزنی است و او را رها نخواهد کرد

وی در پاسخ به این سوال که یعنی داورزنی رئیس نامحسوس است؟ گفت: خیر، در پاسخ به سوال شما که گفتید فدراسیون بلاتکلیف است گفتم در حال حاضر سرپرست محکمتر است. در سال های گذشته زحمات بسیاری برای والیبال کشیده شده است تا در این جایگاه قرار گیرد و وزارتخانه و داورزنی این ورزش را رها نخواهند کرد. نگفتم داورزنی والیبال را هدایت می کند اما او برای فدراسیون و والیبال بسیار زحمت کشیده است و والیبال مانند فرزند اوست و بارها گفته تا المپیک ۲۰۲۰ به والیبال کمک خواهد کرد.

* وزارت هر کاری لازم باشد برای والیبال اانجام می دهد

دامغانی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه سرپرست می تواند برنامه ریزی دقیقی داشته باشد تا والیبال عقب نیافتد؟ گفت: مطمئن باشید هر کاری که برای والیبال لازم باشد وزارت ورزش و داورزنی انجام خواهند داد و من هیچ نگرانی از این بابت ندارم. افشین داوری نیز با وزارت ورزش هماهنگ است. این نظر شخصی من است و قرار نیست اهالی والیبال با من هم نظر باشند. در همین شرایط که فدراسیون سرپرست دارد مسئولان وزارت ورزش هر کاری که لازم باشد برای والیبال انجام می دهند.