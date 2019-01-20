برترین دانشکده های کسب و کار جهان را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، نظام رتبه بندی بین المللی کیواس «QS» در تازه ترین گزارش های رتبه بندی خود، رتبه دانشکده های حوزه تجزیه و تحلیل کسب و کار، امور مالی، مدیریت و بازاریابی را در سال ۲۰۱۹ منتشر کرد.

رتبه بندی امسال می تواند به دانشجویان رشته های کسب و کار، بازاریابی، تجزیه و تحلیل کسب و کار، امور مالی و مدیریت برای ادامه تحصیل کمک کند.

هر رتبه بندی بر مبنای پنج شاخص کلیدی قابلیت اشتغال، کارآفرینی و موفقیت فارغ التحصیلان، بازده سرمایه گذاری، رهبری تفکر و تنوع کلاس ها و دانشکده ها، گردآوری شده است.

در حوزه کارشناسی ارشد «تجزیه و تحلیل کسب و کار» دانشکده Sloan انستیتو تحقیقات فناوری ماساچوست (MIT) در رتبه اول، دانشکده بازرگانی امپریال کالج لندن در رتبه دوم و دانشکده تگزاس مک کمبوس در رتبه سوم قرار گرفته اند.

در حوزه کارشناسی ارشد «امور مالی» مدرسه بازرگانی لندن در رتبه اول، دانشکده HEC پاریس در رتبه دوم و دانشکده Sloan انستیتو تحقیقات فناوری ماساچوست (MIT) در رتبه سوم قرار دارند.

در حوزه کارشناسی ارشد «مدیریت» دانشکده HEC پاریس در رتبه اول، مدرسه بازرگانی لندن در رتبه دوم و دانشکده ESADE بارسلون اسپانیا در رتبه سوم قرار گرفته اند.

در حوزه کارشناسی ارشد «بازاریابی» نیز رتبه اول به دانشگاه کلمبیا از آمریکا، رتبه دوم به امپریال کالج لندن از انگلستان و رتبه سوم به دانشکده HEC پاریس از فرانسه اختصاص یافته است.