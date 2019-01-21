به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر قصد دارد در جدیدترین فعالیت خود در عرصه تئاتر نمایش «زندگینامه شهید خوشلفظ» را در تالار وحدت روی صحنه ببرد.
این نمایش در ماه رمضان سال ۹۸ به صحنه خواهد رفت.
رحمانیان در آخرین فعالیت خود نمایش «لیلا ... و چند مسافر» را تیر و مرداد سال ۹۷ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد.
وی پیشتر در تالار وحدت نمایشهای «هامون بازها»، «آینههای روبرو»، «آرش ساد» و «روزهای آخر اسفند» را اجرا کرده بود.
رحمانیان «مجلس ضربت زدن»، «ترانههای قدیمی: پیکان جوانان»، «آدامسخوانی»، «سلفی»، «نام تمام مادران ...»، «سینماهای من» و «ترانههای محلی» را طی سالهای اخیر به صحنه برده است.
شهید علی خوشلفظ، راوی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» سال ۹۶ در ۲۹ آذر ماه پس از تحمل سالها رنج در بیمارستان خاتم الانبیا تهران بر اثر عوارض شیمیایی ناشی از ۸ سال دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست.
«وقتی مهتاب گم شد» عنوان کتاب خاطرات این شهید بزرگوار به قلم حمید حسام است؛ شهید خوشلفظ در عملیات رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر ۵، کربلای ۴ و کربلای ۵ حضور داشته و نهایتاً در عملیات کربلای ۵ تیر به نخاع وی اصابت کرده و به شدت مجروح میشود که پس از این واقعه، از این مجروحیت رنج میبرد و مکرراً در بیمارستان بستری میشد.
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