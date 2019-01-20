به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله اکوانی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مخترعانی که تاریخ ثبت اختراع آنها از سال ۱۳۹۲ به بعد باشد مجاز به شرکت در این جشنواره هستند.

وی بیان داشت: نام ارائه دهنده اختراع در جشنواره رویش خلیج فارس و مشخصات نام‌نویسی‌کننده نیز در گواهی ثبت اختراع باید درج شود.

اکوانی افزود: نحوه پذیرش نیز به این شکل است که اختراع متقاضیان شرکت کننده در جشنواره در یک فرآیند داوری اولیه ارزیابی شده و برگزیدگان مجوز حضور در مرحله داوری نهایی را دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این جشنواره پانزدهم و شانزدهم اسفند ماه جاری با مشارکت بنیاد نخبگان استانهای کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و فارس و به میزبانی استان بوشهر و برگزار می‌شود.