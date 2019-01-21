مدیران استان قزوین در نشست ها دستاوردهای نظام را بازگو می کنند

نصرت الله علیرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همزمان با دهه مبارک فجر و در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی برنامه هایی تدارک دیده شده تا بخشی از خدمات و دستاوردهای نظام به مردم بازگو شود.

وی بیان کرد: سلسله نشست های خبری برای مدیران دستگاههای دولتی پیش بینی و توصیه اکید شده تا مسئولان ادارات به بهانه چهل سالگی انقلاب عملکرد دولت در عرصه های مختلف را برای مردم تشریح و بازگو کنند.

علیرضایی تصریح کرد: متاسفانه علیرغم توصیه ها هنوز برخی مدیران اهل مصاحبه با رسانه ها و خبرنگاران نیستند ودر واقع مصاحبه گریزند که این رویکرد پسندیده نیست.

وی اظهارداشت: با هماهنگی رئیس شورای اطلاع رسانی استان و تایید استاندار که دائما در جلسات هستند و ارتباط نزدیک با رسانه ها دارند توصیه شده تا همه مدیران درب اتاقشان به روی خبرنگاران باز باشد و با روی گشاده از رسانه ها استقبال کنند و برخورد شایسته داشته باشند و اطلاعات لازم را در اختیار فعالان رسانه قرار دهند و هیچ واهمه ای از دادن اطلاعات نداشته باشند.

دبیر ستاد دهه فجر استان قزوین گفت: در آستانه چهل سالگی انقلاب یکی از ضرورت های این ایام اطلاع رسانی دوسویه است و باید با یک ادبیات تعاملی و اطلاع رسانی اقناعی بتوانیم جوابگوی خبرنگاران باشیم و هر گونه ابهام، شبهات و سوالات را برطرف کنیم تا مردم در جریان کارهای انجام شده قرار گیرند.

وی اضافه کرد: رسانه ها نمایندگان مردم هستند که می توانند مطالبات عمومی را مطرح کرده وضمن پاسخگو کردن مسئولان فضایی اقناعی و راضی کننده را در استان ایجاد کنند.

علیرضایی تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده برای نشست های خبری مستمر و متمرکز راسا اقدام شده ومدیران دستگاههایی که گستردگی کاری دارند و اثرگذاری و عمق آنها نسبت به سایر دستگاهها بیشتر است در اولویت نشست های خبری قرار گرفته اند و تا پایان دهه فجر این جلسات و نشست ها برگزار می شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین اظهارداشت: اولین نشست برای هشت مدیر اقتصادی پیش بینی شده که معاون اقتصادی استانداری و هفت نفر از مدیران مرتبط با حوزه اقتصاد روز سه شنبه دوم بهمن ماه در استانداری با خبرنگاران گفتگو خواهند کرد.

علیرضایی یادآورشد: مدیران اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن، شرکت شهرک های صنعتی، جهاد کشاورزی، کار و تعاون، یکی از بانک های عامل به عنوان نماینده بانکهای استان و یک نماینده از اتاق بازرگانی در اولین نشست خبری حضور خواهند یافت و پاسخگوی خبرنگاران خواهند بود.