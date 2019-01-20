به گزارش خبرنگار مهر، نادر مالکی غروب یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه بودجه نهادهای فرهنگی سمنان سال آینده رشد منفی نخواهد داشت، تأکید کرد: اهمیت کار نهادهای فرهنگی در برهه کنونی دولت را بر آن داشته تا باوجود کاهش بودجه در برخی بخشها، اعتبارات حوزه فرهنگی رشد منفی نداشته باشد.
وی بابیان اینکه برنامههای فرهنگی و افزایش سرانه مطالعه یکی از نیازهای محوری امروز کشور است، تأکید کرد: رویکرد بودجه فرهنگی سال آینده استان سمنان در راستای اجرای برنامههای فرهنگی خواهد بود.
آمار خوب مطالعه در استان سمنان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان در بخش دوم از سخنان خود ضمن بیان اینکه مردم استان ماهانه حدود شش ساعت و ۳۶ دقیقه مطالعه میکنند، تأکید کرد: این آمار سبب شده تا مردم استان در میانه جدول رتبهبندی میزان سرانه مطالعه کشور قرار گیرند که البته این امر باید ارتقا یابد.
مالکی بابیان اینکه میانگین سرانه مطالعه در کشور هماکنون طبق آمار هفت ساعت و ۴۱ دقیقه است که البته باید گفت این شاخص شامل کتابهای غیردرسی چاپی و الکترونیکی و همچنین فعالیتها و روخوانی قرآن و فعالیتهای دینی و مذهبی نیز میشود، ادامه داد: باید در راستای ارتقای سرانه مطالعه در استان اقدامات خوبی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: سهم مطالعه مردم استان سمنان از روزنامهها و نشریههای کشوری و محلی نیز در ماه یک ساعت و نیم محاسبهشده است.
افزایش اعتبارات کتابخانههای عمومی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان اتخاذ راهکارهای مناسب و اجرای برنامه های فرهنگی و کارشناسی را یکی از راهکارهای ارتقای سرانه مطالعه در استان دانست و گفت: باید شاهد اهتمام تمام نهادهای فرهنگی و اجرایی در سطح استان باشیم.
مالکی همچنین وعده داد تا اعتبار کتابخانه های عمومی استان سمنان در بودجه سال آینده، برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی تقویت شود، افزود: احتمال افزایش ۱۳ درصدی در این زمینه پیش بینی شده است.
وی افزود: این ارتقای بودجه در راستای افزایش سرانه مطالعه صورت می گیرد چرا که معتقدیم کتابخانه های عمومی در افزایش سرانه مطالعه نقشی بسزا دارند.
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