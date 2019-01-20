شکایت شرکت اسلحه سازی آلمانی از توقف صادراتش به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه اشپیگل روز شنبه گزارش داد که شرکت آلمانی «راین متال» تولیدکننده بزرگ تسلیحات تصمیم دارد تا در اعتراض به تصمیم دولت آلمان مبنی بر توقف صادرات تسلیحات به عربستان سعودی، اقامه دعوی کند.

روزنامه اشپیگل در گزارش خود با استناد به نامه ای که خطاب به وزارت اقتصاد آلمان نگاشته شده است، می نویسد که شرکت راین متال قصد دارد از دولت آلمان به خاطر از دست دادن منبع درآمد خود به دادگاه شکایت کند.

گفتنی است که مقامات برلین در ماه اکتبر و در واکنش به قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد برجسته عربستانی، فرآیند تأیید مجوزهای صادرات تسلیحات به عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورده و در ماه نوامبر نیز اعلام کردند که با صنایع تسلیحاتی این کشور برای متوقف سازی ارسال تسلیحات به عربستان همکاری می کنند.

هفته گذشته نیز وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که دولت این کشور همچنان از تأیید مجوز صادرات تسلیحات به عربستان سعودی امتناع می کند.

روزنامه اشپیگل بدون اشاره به منبع خبر گزارش داد که شرکت راین متال معتقد است از آنجا که تصمیم دولت آلمان محموله های صادراتی را که پیشتر تأیید شده اند، متأثر می سازد؛ این شرکت می تواند ادعای خسارت کند.

این نشریه آلمانی زبان در ادامه افزود که تسلیحاتی با ارزشی بالغ بر ۲ میلیارد یورو (۲.۳ میلیارد دلار) تحت الشعاع این تعلیق صادراتی قرار گرفته است؛ از جمله چهار سیستم رادار کبری که توسط کنسرسیومی متشکل از شرکتهای ثبیلز فرانسه، ایرباس و لاکهید مارتین آمریکا ساخته شده اند.