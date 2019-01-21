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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی؛

واگذاری ها در سال جاری به ۳.۹ هزار میلیارد تومان رسید

واگذاری ها در سال جاری به ۳.۹ هزار میلیارد تومان رسید

از ابتدای امسال تا کنون ۳۸ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی گزارشی از وضعیت واگذاری ها طی سال جاری منتشر کرد. 

بر این اساس، از ابتدای امسال تاکنون ۳۸ هزار و ۸۲۶میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که در این میان ۳۸هزار و ۳۲۶میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۲۲میلیارد ریال از طریق بورس، ۱۶۰میلیارد ریال از طریق  فرابوس و ۲۱۷ میلیارد ریال از طریق مذاکره فروخته شده است.

این در حالی است که از این میزان واگذاری، ۳۸هزار و ۴۱۵میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، ۲۸۲میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و ۱۲۹میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است.

کد مطلب 4519160
سمیه رسولی

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