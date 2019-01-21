  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

رونمایی از پوستر «نت‌های مسی یک رویا»

رونمایی از پوستر «نت‌های مسی یک رویا»

در آستانه سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر و اکران مستند «نت‌های مسی یک رویا» از پوستر این فیلم، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، با نزدیک شدن به برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، پوستر فیلم مستند «نت‌های مسی یک رویا» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی که در این جشنواره حضور دارد، رونمایی شد.

طراح پوستر این مستند علی باقری است که پیش از این، پوستر «زنانی با گوشواره‌های باروتی» یکی دیگر از آثار فرهمند که چندین حضور بین‌المللی را تجربه کرده، طراحی کرده است.

«نت‌های مسی یک رویا» درباره مَلّوک، پسری ۱۰ ساله است که با دوستانش سیم‌های مسی خانه‌های ویران شده در جنگ را برای گذران زندگی جمع می‌کنند و می‌فروشند اما شوق رسیدن به آرزویی کودکانه، گرمای امید را در دل آنها زنده می‌کند و به خرابه‌ها و ویرانه‌ها رنگ و شادی می‌بخشد.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده: مرتضی شعبانی، کارگردان: رضا فرهمند، تدوین، رضا فرهمند، فاطمه بنیادی، مجری طرح: سعید صادقی، رضا فرهمند، صدابردار: حمید احمدی، صداگذار: حسن مهدوی، تدوین صدا: شاهین خاکپور، تصویربردار: مهراد امین، رضا فرهمند، اصلاح رنگ: سامان وفایی، طراح پوستر: علی باقری، پخش بین الملل: مرجان علیزاده، مدیر تولید: سالم محمد حسین، مترجم صحنه: سالم محمد حسین، فاطمه خاوری، مترجم: سیف علی، مترجم انگلیسی: سپیده خلیلی، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: محسن دلیلی.

کد مطلب 4519213
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها