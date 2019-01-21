به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، با نزدیک شدن به برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، پوستر فیلم مستند «نتهای مسی یک رویا» به کارگردانی رضا فرهمند و تهیهکنندگی مرتضی شعبانی که در این جشنواره حضور دارد، رونمایی شد.
طراح پوستر این مستند علی باقری است که پیش از این، پوستر «زنانی با گوشوارههای باروتی» یکی دیگر از آثار فرهمند که چندین حضور بینالمللی را تجربه کرده، طراحی کرده است.
«نتهای مسی یک رویا» درباره مَلّوک، پسری ۱۰ ساله است که با دوستانش سیمهای مسی خانههای ویران شده در جنگ را برای گذران زندگی جمع میکنند و میفروشند اما شوق رسیدن به آرزویی کودکانه، گرمای امید را در دل آنها زنده میکند و به خرابهها و ویرانهها رنگ و شادی میبخشد.
عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده: مرتضی شعبانی، کارگردان: رضا فرهمند، تدوین، رضا فرهمند، فاطمه بنیادی، مجری طرح: سعید صادقی، رضا فرهمند، صدابردار: حمید احمدی، صداگذار: حسن مهدوی، تدوین صدا: شاهین خاکپور، تصویربردار: مهراد امین، رضا فرهمند، اصلاح رنگ: سامان وفایی، طراح پوستر: علی باقری، پخش بین الملل: مرجان علیزاده، مدیر تولید: سالم محمد حسین، مترجم صحنه: سالم محمد حسین، فاطمه خاوری، مترجم: سیف علی، مترجم انگلیسی: سپیده خلیلی، روابط عمومی و مشاور رسانهای: محسن دلیلی.
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