سهم شهرداری از بلیت متروواتوبوس تهاتر شد/جزئیات طلب ۲هزارمیلیاردی

زریر نگین‌تاجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که برخی از طلب های شهرداری را به صورت تهاتر از دولت دریافت کردهایم، گفت: مطالبات شهرداری از دولت در حوزه بلیت مترو و اتوبوس که حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بود، با دولت تهاتر شد.

او با اشاره به طلب‌های شهرداری از محل جرایم راهنمایی و رانندگی که رقمی بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، گفت: تلاش میکنیم این رقم نیز طی هفته های آینده با بدهی‌های شهرداری با بانک‌های دولتی تهاتر شود.

سرپرست سابق معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران در خصوص جزئیات خبری که رئیس شورای شهر تهران در خصوص طلب دو هزار میلیاردی شهرداری از نیروهای مسلح داد، نیز به مهر گفت: البته طلب ما از نیروهای مسلح بیش از دو هزار میلیارد است اما توافق شده دو هزار میلیارد آن طی سه هفته آینده تهاتر شود؛ از این میزان ۴۰۰ میلیارد آن در تاریخ ۱۰/۱۰ تهاتر شده و ۱۶۰۰ میلیارد باقی‌مانده نیز تا ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف می‌شود.

وی در خصوص اینکه دریافت طلب‌ها تنها از طریق تهاتر انجام می‌شود، توضیح داد: نه شهرداری منابع لازم را برای پرداخت بدهی‌های خود دارد و نه بخش دولتی؛ هم آنها از ما طلبکار هستند و هم ما از آنها؛ بهتر است برای پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات، به صورت تهاتری عمل کنیم.