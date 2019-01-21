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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

فرمانده انتظامی پلدختر خبر داد:

کشف ۲ محموله کالای قاچاق در آزادراه خرم‌آباد- پل زال

کشف ۲ محموله کالای قاچاق در آزادراه خرم‌آباد- پل زال

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از کشف و ضبط ۲ محموله کالای قاچاق در آزادراه خرم‌آباد- پل زال خبر داد.

سرهنگ همایون بخشی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، ۲ دستگاه تریلی کشنده حامل بار قاچاق را در محور آزاد راه خرم آباد- پل زال توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها که از بنادر جنوبی بارگیری و بدون مجوز گمرکی به سمت شمال کشور در حرکت بودند انواع لامپ کم مصرف خارجی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: کارشناسان اقتصادی نیروی انتظامی ارزش ریالی محموله های مکشوفه را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ بخشی افزود: در این عملیات ۲ نفر دستگیر شدند که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4519317

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