سرهنگ همایون بخشی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، ۲ دستگاه تریلی کشنده حامل بار قاچاق را در محور آزاد راه خرم آباد- پل زال توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها که از بنادر جنوبی بارگیری و بدون مجوز گمرکی به سمت شمال کشور در حرکت بودند انواع لامپ کم مصرف خارجی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: کارشناسان اقتصادی نیروی انتظامی ارزش ریالی محموله های مکشوفه را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ بخشی افزود: در این عملیات ۲ نفر دستگیر شدند که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.