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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۶:۱۰

دبیرکل خانه پرستار مطرح کرد؛

بی اعتمادی بدنه پرستاری به وزارت بهداشت

بی اعتمادی بدنه پرستاری به وزارت بهداشت

دبیرکل خانه پرستار، با انتقاد از تفکرات انحصارطلبانه در وزارت بهداشت، گفت: انتظار می رود در دوره جدید مدیریت وزارتخانه، به ظرفیت های پرستاری در نظام سلامت توجه شود.

محمد شریفی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: متاسفانه به دلیل سیاست های حاکم بر وزارت بهداشت، ارتباط بدنه پرستاری با این وزارتخانه مخدوش و دچار اختلال شده است.

وی با اشاره به بالا رفتن دیوار بی اعتمادی پرستاران نسبت به مدیریت وزارت بهداشت در سال های گذشته، افزود: این بی اعتمادی به پرستاری، ناشی از عدم درک مناسب وزارت بهداشت از حوزه پرستاری ایجاد شده است.

شریفی مقدم ادامه داد: به رغم اینکه بیشترین بار نظام سلامت بر دوش پرستاران است، اما متاسفانه از ظرفیت های بالای پرستاری در نظام سلامت استفاده نمی شود و دلیل آن نیز، تنگ نظری و تفکرات انحصارطلبانه حاکم بر وزارت بهداشت در سنوات گذشته بوده است.

دبیرکل خانه پرستار، تاکید کرد: این تفکر انحصارطلبانه سعی در محدود کردن پرستاری داشته و پرستاران را به عنوان رقیب نگاه کرده است.

وی با اشاره به تغییرات جدید مدیریتی در راس وزارت بهداشت، افزود: امیدواریم سرپرست وزارت بهداشت، با برنامه هایی که دارد، بتواند از طریق انسجام تیم سلامت با اولویت سلامت مردم، در جهت کاهش چالش های پیش رو در حوزه بهداشت و درمان، موفق باشد.

شریفی مقدم، برقراری عدالت همه جانبه در نظام سلامت را مورد تاکید قرار داد و گفت: جامعه پرستاری از ظرفیت های بالایی در نظام سلامت برخوردار است که می تواند همکاری لازم با وزارت بهداشت را داشته باشد.

دبیرکل خانه پرستار، افزود: امیدواریم با حضور سرپرست وزارت بهداشت، ارتباطات قطع شده بدنه پرستاری با وزارتخانه، دوباره برقرار شود.

کد مطلب 4519318
حبیب احسنی پور

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