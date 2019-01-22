بی اعتمادی بدنه پرستاری به وزارت بهداشت

محمد شریفی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: متاسفانه به دلیل سیاست های حاکم بر وزارت بهداشت، ارتباط بدنه پرستاری با این وزارتخانه مخدوش و دچار اختلال شده است.

وی با اشاره به بالا رفتن دیوار بی اعتمادی پرستاران نسبت به مدیریت وزارت بهداشت در سال های گذشته، افزود: این بی اعتمادی به پرستاری، ناشی از عدم درک مناسب وزارت بهداشت از حوزه پرستاری ایجاد شده است.

شریفی مقدم ادامه داد: به رغم اینکه بیشترین بار نظام سلامت بر دوش پرستاران است، اما متاسفانه از ظرفیت های بالای پرستاری در نظام سلامت استفاده نمی شود و دلیل آن نیز، تنگ نظری و تفکرات انحصارطلبانه حاکم بر وزارت بهداشت در سنوات گذشته بوده است.

دبیرکل خانه پرستار، تاکید کرد: این تفکر انحصارطلبانه سعی در محدود کردن پرستاری داشته و پرستاران را به عنوان رقیب نگاه کرده است.

وی با اشاره به تغییرات جدید مدیریتی در راس وزارت بهداشت، افزود: امیدواریم سرپرست وزارت بهداشت، با برنامه هایی که دارد، بتواند از طریق انسجام تیم سلامت با اولویت سلامت مردم، در جهت کاهش چالش های پیش رو در حوزه بهداشت و درمان، موفق باشد.

شریفی مقدم، برقراری عدالت همه جانبه در نظام سلامت را مورد تاکید قرار داد و گفت: جامعه پرستاری از ظرفیت های بالایی در نظام سلامت برخوردار است که می تواند همکاری لازم با وزارت بهداشت را داشته باشد.

دبیرکل خانه پرستار، افزود: امیدواریم با حضور سرپرست وزارت بهداشت، ارتباطات قطع شده بدنه پرستاری با وزارتخانه، دوباره برقرار شود.