به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان همدان، حمید رنجبران گفت: پویشی با عنوان «منع خشونت علیه زنان» در مناطق حاشیه شهر همدان با همکاری معاونت اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در حال انجام است.
وی در این خصوص گفت: زنان از عناصر اساسی و پایدار خانواده و ادامه موجودیت خانواده متکی به نقشآفرینی آنها است و نقش حساس و بسیار مهم و اساسی آنها در امور خانواده به دلیل تربیت و اجتماعی کردن و تشکیل دادن شخصیت اساسی و پایهای فرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی بابیان اینکه همسرآزاری یا خشونت علیه زنان ریشه تاریخی دارد اما به مفهوم پدیدهای اجتماعی بنا به ملاحظات فرهنگی، تا سالهای اخیر، چندان مورد توجه نبود و آشکار نمیشد، گفت: زنان به دلایل متعدد چون خجالت، ترس، حفظ آبرو و حیثیت، ترس از جدایی و طلاق، درماندگی، بیسرپرست ماندن فرزندان، شرمساری، سرشکستگی، سرزنش اطرافیان و مردم، برچسب خوردن و اینکه حتما زن عیب و علتی دارد که شوهرش او را کتک میزند و با خشونت با او رفتار میکند، خشونت و بدرفتاری شوهر را ابراز نمیکنند.
وی تصریح کرد: خشونت علیه زنان نه تنها موجب صدمه و آزار و اذیت زنان در درون خانواده میشود بلکه به خود فرد آزارکننده، فرزندان و جامعه نیز آسیب روحی و روانی و سلامتی و بهداشتی میرساند و باعث میشود تا کودکان، از عوارض و تبعات ناشی از آن، به خصوص در زندگی خانوادگی و بعدها در بزرگسالی، به شدت رنج ببرند و زندگی خوبی نداشته باشند.
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