اعلام روزشمار برگزاری بخش های مختلف جشنواره هنرهای تجسمی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سقراطی دبیر هنری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ضمن اعلام روزشمار برگزاری بخش های مختلف این رویداد از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحیه خبر داد و عنوان کرد که نمایشگاه بخش اصلی و مسابقه این دوره از جشنواره روز دهم بهمن ماه در موسسه ‏فرهنگی، هنری «صبا» افتتاح می شود.‏

دبیر ‏هنری یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره روزشمار برپایی بخش های مختلف ‏یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: امسال تغییرات زیادی در نحوه برپایی جشنواره هنرهای ‏تجسمی فجر داریم و با توجه به اینکه این جشنواره در بخش های مختلف و در مکان های ‏مختلفی چون فرهنگسرای نیاوران، خانه هنرمندان، موسسه فرهنگی هنری صبا، باغ موزه ‏قصر، موزه امام علی (ع) برگزار می شود، ما چند افتتاحیه را پشت سر خواهیم گذاشت.‏

وی بیان کرد: روز ششم بهمن ماه آیین رونمایی از تمام پوسترهای جشنواره شامل «پوستر اصلی و سرخط هویت‌ بصری رویداد» را خواهیم داشت. در ادامه روز ۸ بهمن ماه نمایشگاه «پلاک ۴۰» که مربوط به ‏نمایش آثار هنرمندان انقلاب اسلامی است در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می شود که این ‏بخش تا ۵ اسفندماه به کار خود ادامه می دهد. ۹ بهمن ماه نیز گشایش بخش «سینمای تجسمی» ‏را در خانه هنرمندان داریم که شامل نمایش فیلم های مرتبط با حوزه هنرهای تجسمی است. نمایشگاه بخش اصلی و مسابقه ‏جشنواره با اسم «طوبای زرین» نیز روز ۱۰ بهمن ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در موسسه فرهنگی ‏هنری صبا افتتاح می شود که همانطور که پیشتر اعلام شد ۶۰۴ اثر از ۴۸۵ هنرمند در این ‏نمایشگاه در حال چیدمان است. علاقه مندان تا ۱۵ اسفند می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند ضمن اینکه مراسم ‏اختتامیه و اهدای جوایز این بخش نیز در روز ۱۵ اسفند در تالار وحدت برگزار می شود.‏

سقراطی درباره دیگر بخش های این دوره از جشنواره بیان کرد: ۱۱ بهمن ماه بازگشایی بخش «چهارسوی هنر» که ‏متعلق به نمایش آثار گالری هاست در باغ موزه قصر برپا می شود که تا ۲۴ بهمن ادامه دارد. در این نمایشگاه ۵۳ گالری از تهران و ۸ استان کشور حضور دارند که ۲۵ گالری از تهران و ۲۸ گالری از شهرستان ها هستند. ۱۳ ‏بهمن ماه نیز گشایش نمایشگاه «عکس روزهای انقلاب» را در خانه هنرمندان شاهد خواهیم بود ‏که این نمایشگاه هم تا ۲۹ بهمن ماه دایر خواهد بود. از ۱۵ بهمن ماه نیز نشست های ‏تخصصی و پژوهشی جشنواره با عنوان « کجا ایستاده ایم» با حضور منتقدان و پژوهشگران در خانه هنرمندان کار خود را آغاز می کند.

دبیر هنری این رویداد ملی در ادامه با اشاره به اضافه شدن بخش ‏نمایشگاه طراحی به این جشنواره با عنوان «طراحی به مثابه نقد»، گفت: در موزه امام علی (ع) ما ‏۲ افتتاحیه داریم که یکی مربوط به نمایشگاه طراحی با عنوان «طراحی به مثابه نقد» است که ۱۴ بهمن ماه افتتاح می شود و دیگری مربوط به نمایشگاه ‏دستاوردهای انتشارات هنرهای تجسمی با عنوان «نمایه چهل» ‏ است که در ۲۵ بهمن ماه افتتاح می شود.‏

به گفته سقراطی داوری های نهایی برای انتخاب آثار برتر رشته های مختلف جشنواره نیز در ‏روزهای ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ بهمن ماه انجام می شود. ‏البته مهلت ارسال مقاله به بخش فراخوان مقالات تمام شده و داوری نهایی این بخش هم به زودی انجام می شود. این در حالی است که علاوه بر افتتاحیه ها در تهران، در چهل شهر ایران هم نمایشگاهی از آثار محفوظ در مجموعه موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان «چهل نمایشگاه، چهل شهر» افتتاح می شود.

یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیری ابراهیم حقیقی برگزار می شود. امیر سقراطی دبیر هنری و محسن سلیمانی دبیر اجرایی این رویداد هستند.