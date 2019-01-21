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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

نمایش محدودیت سرعت و دوربین های سرعت سنج پلیس در نقشه های گوگل

نمایش محدودیت سرعت و دوربین های سرعت سنج پلیس در نقشه های گوگل

برنامه نقشه گوگل شاهد به روزرسانی مهمی بوده که مشاهده محدودیت سرعت در جاده های مختلف و همین طور محل نصب دوربین های سرعت سنج پلیس را ممکن می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، پس از آنکه گوگل در سال ۲۰۱۳ شرکت ویز و برنامه مسیریابی مشهور آن را با پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار خریداری کرد، انتظار می رفت تا امکانات این برنامه به سرعت به گوگل مپ هم اضافه شود، اما اضافه شدن برخی از این امکانات با پنج سال و نیم تاخیر صورت می گیرد.

از این پس محدودیت سرعت مربوط به هر جاده و خیابان در گوشه این اپلیکیشن نمایش داده می شود و در صورت نزدیک شدن به دوربین سرعت سنج پلیس یک آیکون خاص هم بر روی نقشه ظاهر می شود.

این خدمات فعلا در کشورهای انگلیس، آمریکا، استرالیا، روسیه، برزیل، مکزیک، کانادا، هند، اندونزی و دانمارک در دسترس و قرار است به تدریج در سایر نقاط جهان در دسترس قرار بگیرد. اولین بار این خدمات به طور آزمایشی در جولای گذشته در لس آنجلس، مینه سوتا و نیویورک ارائه شده بود.

گوگل از اکتبر گذشته خدمات به روزرسانی آنلاین و آنی اطلاعات ترافیکی را نیز ارائه کرده بود تا افراد بتوانند از میزان تاخیر در رسیدن به مقصد به طور دقیق مطلع شوند.

کد مطلب 4519370

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