به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی در جلسهای با حضور برخی از اعضای جامعه مدرسین و مسئولان استان قم که در سالن محراب حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، بابیان اینکه سیره ولایت مداری حضرت زهرا سلامالله علیها برای ما درس و عبرتی بزرگ است، گفت: برای تحقق دست آوردهای انقلاب و فرمایشات مقام معظم رهبری باید نگاهمان به این بانوی بزرگ اسلام باشد.
وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مردم قم (۱۹ دیماه ۱۳۹۷) گفت: آنچه مقام معظم رهبری ایراد فرمودند، مطالب گسترده و مفصلی بود که محورهای زیادی داشت و همه آنها از اهمیت بالایی برخوردار بود.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) افزود: رهبری در سخنانشان بیان فرمودند انگیزههایی وجود دارد که فضای انقلابی قم را تغییر دهند و روحیه انقلابی و دینی قم را کمرنگ کند. ایشان درباره دشمنان فرمودند که نباید از مکر دشمنان در جنبه فرهنگی غافل شد، چراکه آنها در این مسیر تلاش میکنند و عواملی را برای این کار میفرستند.
وی با بیان اینکه باید در جلسات مستمر ابعاد این سخنان رهبری مدنظر قرار گیرد و درعینحال راهکارهای اجرایی بررسی شود، گفت: تخریب قم از نظر انقلابی و فرهنگی و بر هم زدن ظاهر قم که حرم اهلبیت علیهمالسلام و مرکز انقلاب است، هم در مردم قم تأثیراتی دارد و هم افرادی که بهعنوان زائر به این شهر سفر میکنند و قم را با ۱۹ دی و ۱۵ خرداد میشناسند تحت تأثیر قرار میدهد.
آیت الله سعیدی درباره مخاطب قرار دادن بزرگان و جوانان در این عرصه از سوی مقام معظم رهبری گفت: معظم له قم را پشتیبان معنوی حرکت انقلاب اسلامی دانستند که دنیا را تغییر داد. برهم خوردن محاسبات و معادلات غربیها، آنها را مضحکه جهانیان قرار داده است، به خاطر انقلاب اسلامی ایران بود که از قم برخاسته است.
وی ادامه داد: با توجه به شکست دشمن در جبهههای مختلف، اکنون با سلاح نرم درصدد نفوذ در مهمترین ارکان نظام و تغییر ذائقه مردم و مسئولان و تأثیرگذاران در نظام برآمده است و در این مسیر نیروهایی را تدارک دیده است. در این شرایط هماهنگی و همدلی مردم بیش از گذشته ضرورت مییابد.
امام جمعه قم افزود: ما و مردم قم باید حرکتهای اصلاحی را در این شهر بهسازی کنیم که این حرکتها دارای بازتابهای ملی و بینالمللی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بنا نیست در این جلسات کسی یا دستگاهی برای دیگران تعیین تکلیف کند، گفت: هر دستگاه و هر فردی دارای تواناییها و ظرفیتهایی است که بر اساس آن میتواند در تحقق این مطالبه رهبری مفید و مؤثر باشد.
آیت الله سعیدی لبیک گفتن به رهبری و برطرف کردن دغدغههای ایشان را در مسیر لبیک گفتن به حضرت ولیعصر(عج) و رفع دغدغههای این امام همام دانست و گفت: مراجع تقلید و حوزههای علمیه در تحقق مطالبات رهبری نقشی مهم و محوری دارند؛ انقلاب اسلامی، قانون اساسی و دیگر آرمانها و ارزشهای انقلابی برخاسته از دیدگاه مراجع تقلید و حوزههای علمیه است؛ ازاینرو نقش کلیدی در ادامه حرکت انقلاب اسلامی ایران دارند.
وی اشراف و آگاهی و جامعنگری و شجاعت در ابراز عقیده و عمل و همدلی و هماهنگی را لازمه تحقق منویات مقام معظم رهبری دانست و گفت: در این مسیر نباید دستگاهی پرشتاب، دستگاهی میانهرو و دستگاهی محافظهکارانه امور را دنبال کند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: برای تحقق این مطالبه رهبری در ابتدا نباید به دنبال بودجه، امکانات و یا ساختمان بود؛ هر سازمانی بر اساس امکانات و ظرفیتهای موجود خود وارد میدان شود. مطالبه رهبری بخشی مردمی و بخشی حاکمیتی است که باید همسان و همراه با یکدیگر وارد عمل شوند.
وی بابیان اینکه ما باید برای ارائه گزارش تحقق این مطالبه رهبری بهصورت فصلی و بهصورت سالیانه محضر معظم له حرفی برای گفتن داشته باشیم، گفت: افراد و گروههای زیادی برای تحقق این مطالبه رهبری اعلام آمادگی کردهاند، ولی باید مراقب باشیم که تحقق مطالبات رهبری به تجمع، شعار، سخنرانی و چند پلاکارد خلاصه نشود و حس پاسخگویی به مطالبه رهبری با تشکیل جلسات بزرگ و پرسروصدا اقناع نگردد؛ باید از همان ابتدا بنا را بر کار اساسی و ماندگار قرار دهیم.
آیت الله سعیدی فکر و اندیشه و طرحهای عاقلانه و قابلاجرا را لازمه موفقیت در این عرصه دانست و گفت: ما به دنبال کارآگاهانه، عاقلانه و حکیمانه هستیم که این کار برای همه سودمند است. هر کس با نظام است، به انقلاب اعتقاد دارد و به دغدغههای رهبری توجه میکند، در این مسیر وظیفهای بر دوش دارد. در این مسیر همه سلیقههای سیاسی باید نقشآفرین باشند؛ مهم عمل به منویات رهبری است و در این مسیر تنها کسی که متضرر خواهد شد، دشمنان اسلام و انقلاب هستند.
وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا سلامالله علیها گفت: حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها با تلاش و جهاد خود در ابعاد مختلف برای حفظ و مراقبت از دست آوردهای حضرت محمد صلیالله علیه و آله دفاع کردند و تا پای جان ایستاد.
نظر شما