به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سعیدی پور پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه از آغاز ثبت نام بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی دوره های کارشناسی دانشگاه پیام نور خبر داد و اظهار داشت: ثبت‌نام از ۲۹ دیماه آغاز شده و تا ۱۰ بهمن ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در تمام مراکز دانشگاه پیام نور در سطح استان ثبت نام به صورت حضوری انجام می شود، افزود: حدود ۸۰ کد رشته در استان کرمانشاه داریم که برخی از این رشته ها در بعضی مراکز پذیرش ندارند.

رئیس دانشگاه پیام نور کرمانشاه بیان کرد: اگر داوطلبی به هر کدام از مراکز واحدها مراجعه کند و رشته مورد نظر در آن واحد مرکز ارائه نشده باشد، می‌تواند در سایر مراکز ثبت‌نام کند و امکان نقل و انتقال در همه مراکز دانشگاه پیام نور به صورت ۱۰۰ درصد آزاد است.

وی تصریح کرد: افرادی که دارای دیپلم کارودانش و فنی و حرفه ای هستند تا زمانی که مقطع پیش دانشگاهی را نگذرانده باشند نمی‌توانند در دانشگاه پیام نور ثبت‌نام کنند.

سعیدی‌پور از پرداخت تسهیلات به دانشجویان پیام نور سخن گفت و یادآور شد: داوطلبان پس از قبولی در دانشگاه پیام نور از همان نیم‌سال اول می‌توانند از تسهیلات شهریه ۱.۴ درصد که بین ۲.۵ تا ۷.۵ میلیون تومان است بهره‌مند شوند.

وی تعداد مراکز دانشگاه پیام نور در استان را ۱۴ مرکز عنوان کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار دانشجو در رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد در این مراکز مشغول تحصیل می باشند.