تأمین و نصب ۱۲۰ دستگاه پنل خورشیدی برای عشایر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های انرژی در مناطق روستایی و محروم، تفاهم‌نامه‌ای جامع میان شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان و شرکت توانیر در زمینه توسعه و نگهداری شبکه‌های توزیع برق روستایی به امضا رسید.

وی با تشریح محورهای این تفاهم‌نامه، از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های مهم در مناطق روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای رفع حریم و اصلاح شبکه‌های توزیع برق، پروژه بهسازی ۱۶۰ روستای استان با اعتباری بالغ بر هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: در قالب این پروژه، ۳۴.۲۴ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳۸.۵۹ کیلومتر شبکه فشارضعیف احداث و ۲۹ دستگاه ترانسفورماتور نصب خواهد شد که اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در افزایش پایداری و کیفیت برق‌رسانی به روستاهای هدف خواهد داشت.

جمشیدی همچنین از برنامه‌ریزی برای برق‌رسانی به چهار روستای جدید استان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۶۸ میلیارد ریال اعتبار اختصاص‌یافته است. همچنین توسعه شبکه برق در ۴۰ روستای شهرستان دلفان با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به توجه ویژه این شرکت به مناطق دوردست و جامعه عشایری، تصریح کرد: برای تأمین برق عشایر فاقد دسترسی به شبکه سراسری، ۵۴ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین و نصب ۱۲۰ دستگاه پنل خورشیدی اختصاص‌یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، ادامه داد: استفاده از پنل‌های خورشیدی علاوه بر تأمین روشنایی موردنیاز عشایر، گامی در راستای توسعه استفاده از انرژی‌های پاک و فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به انرژی در مناطق محروم و دورافتاده استان است.

جمشیدی با اشاره به اهمیت تفاهم‌نامه منعقدشده با شرکت توانیر تصریح کرد: این تفاهم‌نامه زمینه مناسبی برای تسریع در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، بهسازی و نگهداری شبکه‌های برق روستایی فراهم می‌کند و تلاش ما بر این است که با اجرای این طرح‌ها، کیفیت و پایداری برق در مناطق روستایی و محروم استان بیش‌ازپیش ارتقا یابد.