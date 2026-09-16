سپند امیرسلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون که این روزها اجرای برنامه «جونمون» در شبکه نسیم را به همراه همسرش بر عهده دارد درباره اجرای این برنامه در تلویزیون به خبرنگار مهر بیان کرد: من هیچ‌وقت از تلویزیون نرفته ام و همیشه بوده ام شاید بنا به شرایط در کاری حضور نداشته ام اما اینگونه نبوده که با این رسانه قهر کنم.

وی اضافه کرد: تلویزیون خانه من است و اگر در دوره هایی کسانی به این رسانه می آیند که شاید اختلاف سلیقه داشته باشیم ولی دلیل نمی شود خانه ام را ترک کنم. من از ۵ سالگی در تلویزیون بازی کرده ام و حضور داشته ام که حدود ۴۴ سال می شود. بنابراین نمی توانم جایی را که ۴۴ سال از عمرم را در آن گذرانده ام به راحتی رها کنم.

امیرسلیمانی درباره رویکردش در اجرای این برنامه تصریح کرد: وقتی به عنوان بازیگر نقش بازی می‌کنم، کارم را انجام می دهم ولی وقتی به عنوان مجری قرار است در برنامه‌ای حضور داشته باشم رویکرد خودم را هم می گویم؛ اگر لازم باشد نقد می کنم و یا حرف و اظهارنظری داشته باشم فکر می کنم که درست است آن را بیان کنم.

این بازیگر تصریح کرد: من دلسوز ایران هستم. دلسوز سمت و سوی افراد و گروه ها نیستم. برای من ایران مهم است و هر آنچه را که احساس کنم برای ایران مهم است، انجام می‌دهم.

وی در توضیحاتی درباره «جونمون» بیان کرد: ضبط هر برنامه حدود 2 ساعت و نیم تا سه ساعت طول می کشد در حالی که زمان پخش هر قسمت حدود ۳۵ تا ۴۰ دقیقه است، چون قرار است این میان گفتگوها به راحتی شکل بگیرد.

امیرسلیمانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها در این برنامه نسبت به تربیت کودک اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم این برنامه، توجه به نقش پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، فامیل و دیگر افراد خانواده است. قدیم مثلا کودک را مجبور کردند که خاله و دایی را بوس کند چون آنها ناراحت می شوند و این نوعی از احترام و ادب بود ولی برای تربیت امروز این موارد دیگر پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به چالش‌های تولید نیز عنوان کرد: ما از آبان سال گذشته قرار بود این پروژه را بسازیم، اما با ماجراهای دی‌ماه و شروع جنگ مواجه شدیم. شرایط جامعه تغییر کرد و مجبور شدیم تغییراتی بدهیم. بعد از عید دوباره شروع کردیم، در حالی که بسیاری از روزها خبر می‌رسید امشب قرار است حمله شود. بچه‌ها با استرس کار می‌کردند و هر شب‌ تجهیزات و وسایل شخصی‌شان را می‌بردند تا اگر حمله شد اتفاقی نیفتد. فکر می‌کنم ما از معدود کارهایی بودیم که همکاران هر شب دوربین‌ها را جمع می‌کردند و می‌بردند.

این بازیگر و مجری در پایان صحبت هایش گفت: این پروژه در چنین شرایط سختی سپری شد و فکر می کنم تحت هر شرایطی، با هر مجری دیگری برنامه‌هایی از این دست سال‌ها ادامه داشته باشد تا مردم بیایند و ببینند برای کودکانشان چه باید بکنند و چه چیزهایی باید بگویند تا مسیر آموزش و تربیت آنها به درستی پیش برود.