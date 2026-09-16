امید ایران با چه آماری امارات را شکست داد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران در دیدار برابر امارات در مرحله گروهی (گروه B) بازی‌های آسیایی ناگویا، با وجود مالکیت کمتر توپ، در تعداد شوت‌ها عملکرد بهتری نسبت به حریف داشت.

شاگردان حسین عبدی در این مسابقه ۱۴ شوت به سمت دروازه امارات زدند که ۲ شوت آنها در چارچوب قرار گرفت، در حالی که امارات ۸ بار اقدام به شوت‌زنی کرد و تنها یک ضربه این تیم در چارچوب قرار گرفت.

در بخش شوت‌های بلوکه‌شده نیز ایران عملکرد هجومی‌تری داشت و ۱۰ شوت بازیکنان این تیم توسط مدافعان امارات بلوکه شد؛ این آمار برای امارات ۸ مورد بود.

در مالکیت توپ، امارات با ۵۱ درصد سهم بیشتری نسبت به ایران داشت و شاگردان عبدی ۴۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند. با این حال، ایران در تعداد کرنرها برتری محسوسی داشت و ۷ کرنر به دست آورد، در حالی که امارات ۴ بار از روی نقطه کرنر صاحب موقعیت شد.

در آمار خطاها نیز امارات ۸ خطا و ایران ۷ خطا مرتکب شدند. همچنین بازیکنان ایران ۶ ضربه آزاد غیرمستقیم به دست آوردند و این آمار برای امارات ۹ مورد ثبت شد.

یکی از نکات آماری این دیدار، ثبت یک گل به خودی برای امارات بود. همچنین تنها کارت زرد مسابقه به بازیکن امارات نشان داده شد و هیچ‌یک از دو تیم با اخراج مستقیم یا اخراج بر اثر دریافت دو کارت زرد مواجه نشدند.

در بخش آفساید نیز ایران ۳ بار در موقعیت آفساید قرار گرفت، در حالی که برای امارات هیچ موردی از آفساید ثبت نشد.