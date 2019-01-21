به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «هوآ چانینگ» یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین، با تائید این مطلب گفت: چین همیشه به اهمیت احترام و دفاع از حاکمیت سوریه، استقلال آن و تمامیت ارضی این کشور تاکید کرده است. اکنون پایان صلح آمیز و سیاسی بحران سوریه در نقطه کلیدی قرار دارد.

وی در ادامه افزود: ما معتقدیم که تمام طرف ها باید از دست زدن به اقداماتی که سبب افزایش تنش ها در سوریه می شوند خودداری کنند. طرف های درگیر در سوریه باید بصورت مشترک به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک کنند.

روز گذشته رژیم صهیونیستی اقدام به حمله به سوریه کرد که با واکنش نیروی هوایی سوریه مواجه شد. در همین رابطه وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای از انهدام موشک های کروز و بمب های هدایت شونده اسرائیل از سوی سامانه دفاع هوایی سوریه خبر داد.

در این بیانیه آمده است که سامانه دفاع هوایی سوریه ۳۰ موشک کروز و بمب هدایت شونده اسرائیل را منهدم کرده است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه بیانیه اعلام کرد که در جریان حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به سوریه ۴ نیروی ارتش سوریه کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

روز گذشته رژیم صهیونیستی اقدام به حمله به سوریه کرده بود که با واکنش سامانه دفاعی سوریه مواجه شد.