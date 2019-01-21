نخستین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی برگزار می شود

مسعود ثقفی رئیس اداره اطلاع رسانی آموزش و پرورش تهران با اشاره به برپایی نخستین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیردولتی که با عنوان «مهارت، یادگیری و خلاقیت» در اسفند ۹۷ برگزار خواهد شد، به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه از طرف شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی شهر تهران برگزار می شود و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش آن را حمایت می کند. نخستین دوره برگزاری این جشنواره است و در آن دستاوردها و موفقیت های بخش غیردولتی در حوزه های مختلف مثل حوزه پژوهش، مهارت آموزی، محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های آموزشی و... ارائه می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره که ۵ تا ۸ اسفندماه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود اهداف متعددی را دنبال می کند. به طور مثال کمک به توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز غیردولتی و افزایش سهم بخش غیردولتی یکی از این اهداف است. همچنین تبادل تجربیات موسسان این مدارس و مراکز را در طول برگزاری جشنواره شاهد خواهیم بود.

به گفته وی تمام مدارس و مراکز غیردولتی شهر تهران می توانند به سایت مزبوطه به آدرس tehranedu.ir مراجعه کنند و شیوه نامه مربوط به حضور در نمایشگاه را مطالعه کرده و بر اساس محورهای تعییرن شده ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل دی ماه مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی در مراسم گردهمایی شورای هماهنگی موسسان مناطق ۱۹ گانه شهر تهران و در حالیکه حادثه آتش سوزی در یکی از مدارس غیردولتی زاهدان که منجر به فوت ۴ دانش آموز شده بود، به تازگی رخ داده بود، با بیان اینکه امروز همه با چشم مثبت به مدارس غیردولتی نگاه نمی کنند خطاب به موسسان مدارس غیردولتی گفت: شما باید خود را قدرتمند کنید. الان در جامعه نگاه سخت گیرانه به مدارس غیردولتی وجود دارد و بهانه نباید دست کسی بدهیم. برای حفظ اعتباری که اندک اندک جمع شده است باید بکوشیم. یکی از این راهکارها معرفی توانمندی های این مدارس و نشان دادن باری است که وجود این مدارس از سیستم آموزشی کشور برداشته است.

به نظر می رسد برگزاری این نمایشگاه و معرفی دستاوردهای این مدارس و تبادل نظر موسسان که نوعی نقد درونی تجربه ۳۰ ساله مدارس و مراکز غیردولتی را به همراه دارد، پاسخی به برخی از دغدغه های جامعه و همچنین دلگرمی برای این مدارس را هدف قرار داده است.