شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف و باران چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: بر اساس نقشه های هواشناسی، طی سه روز آینده با عبور امواج ضعیف، افزایش ابر، وزش باد پیش بینی می شود.

وی گفت: روز چهارشنبه احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات منطقه کوهرنگ وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با توجه به ابرناکی برای صبح سه شنبه افزایش دما و مجددا صبح روز چهارشنبه کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

وی با اشاره به افزایش دمای هوا در شهرکرد، بیان کر: دما در این منطقه چهار درجه افزایش یافته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دمای فعلی هوای شهرکرد منفی هشت درجه سانتی گراد است.