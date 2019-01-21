رونمایی از یک نمایشنامه همزمان با آغاز اجرای «شوبیل»

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین شب اجرای نمایش «شوبیل» از یکی از نمایشنامه های ایوب آقاخانی که در این اثر نمایشی به عنوان مشاور متن و اجرا و همچنین یکی از ۶ بازیگر کار حضور دارد، رونمایی خواهد شد.

نمایشنامه «نام همه مصلوبان عیسی است» که سال ۹۲ توسط ایوب آقاخانی در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بود توسط نشر نودا به چاپ رسیده که در آیین افتتاح نمایش «شوبیل» رونمایی و به بازار ارایه خواهد شد.

بازیگران نمایش «شوبیل» ایوب آقاخانی، لیلا بلوکات، الهام نامی، وحید نفر، بهرام سروری نژاد و محمدرضا قلمبُر هستند.

نمایش «شوبیل» از اول بهمن ماه هر شب ساعت ۲۱ در سالن شماره ۱ عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه خواهد رفت.

زنگ افتتاح این نمایش و رونمایی از نمایشنامه «نام همه مصلوبان عیسی است» توسط همایون ارشادی و حسین عبده تبریزی نواخته خواهد شد.

مجری طرح این نمایش ۲ شرکت موسسه دانش شاخص بازار سرمایه و موسسه پوشه هنر پارس هستند.