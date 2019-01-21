مبلغ کرار جاسم برای فسخ قرارداد با صنعت نفت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت نه تنها در نقل و انتقالات نیم فصل فعالیتی نداشته و بازیکن جدیدی به خدمت نگرفته است بلکه در حال از دست دادن یکی از بازیکنان کلیدی خودش است.

کرار جاسم که با باشگاه الشرطه عراق به توافق رسیده، خواهان جدایی از باشگاه صنعت نفت شده است. با این حال مسئولان صنعت نفت به صورت رسمی جدایی این بازیکن را تایید نکرده اند.

خبر پیوستن کرار به الشرطه هم توسط رسانه های عراقی و مدیر برنامه این بازیکن اعلام شده نه باشگاه صنعت نفت.

علی عیسی زاده مدیرعامل صنعت نفت که بارها تاکید کرده بود مخالف جدایی کرار است، گویا در حال رایزنی برای ماندن یا نحوه جدایی این بازیکن است.

گفته می شود کرار مبلغی حدود ۹۰ هزار دلار به صنعت نفت داده است تا برگه فسخ قراردادش را بگیرد.