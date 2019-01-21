جاری شدن آب در رودخانه به تصویب شورای هماهنگی زاینده رود رسید

حسین محمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازگشایی آب برای کشت پاییزه کشاورزان به مدت ۲۰ روز صورت می گیرد که در خواست کشاورزان تخصیص ۳۲ متر مکعب در ثانیه از سد آبشار برای کشت و کار است.

وی بیان داشت: در صورتی که شاهد بارندگی های موثر تا آخر سال باشیم مرحله دوم بازگشایی زاینده رود اول فروردین خواهد بود اما اگر بارندگی صورت نگیرد اواسط اسفند بازگشایی زاینده رود را خواهیم داشت.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه عمدتا کشت غله،‌ گلرنگ و گندم را در شرق اصفهان داریم،‌ بیان داشت: در چهار ماه اول سال زراعی حدود یک هزار میلیمتر بارندگی شده است که از این میزان بارندگی ۸۰۰ میلیون متر مکعب آورده آن به سد زاینده رود است بنابراین هیچ جای نگرانی از بابت شرب و تخصیص آب به کشاورزان نیست.

نگرانی از بابت تخصیص شرب و کشاورزان و انتقال آب به یزد پیش نمی آید

وی با بیان اینکه هشت ماه از سال زارعی باقی مانده است، ادامه داد: سال گذشته بیشترین میزان بارندگی ها را در فصل بهار داشتیم و ما هم کنون در ابتدای زمستان قرار داریم و تا آخر سال هم قطعا بارش ها را خواهیم داشت .

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان اعلام کرد: درحال حاضر پنج ماه پر بارشی پیش رو داریم و هیچ نگرانی از بابت شرب و انتقال اب به یزد و تخصیص آب به کشاورزان نداریم.

وی بیان داشت: طبق مصوبه شورای هماهنگی زاینده رود در تاریخ ۲۹ دی‌ماه مقرر شد آب رودخانه زاینده رود برای کشت غله کشاورزان حوضه زاینده رود در اوائل بهمن ماه مشابه سال ۹۵ برای کشت غله رها سازی خواهد شد.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان خواستار تخصیص خسارت نکاشت به کشاورزان شد و گفت: لازم است خساراتی که طی چند سال گذشته با فروش آب به بخش های دیگر مثل شرب و صنعت بر کشاورزان وارد شد و همچنین با انتقال اب به استان های دیگر و توسعه بخش کشاورزی و باغات بالا دست آسیب های زیادی به حوزه کشاورزی در اصفهان وارد شده، محاسبه و در اسرع وقت پرداخت شود.