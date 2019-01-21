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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

«دوکاتی» موتورسیکلت برقی می سازد

«دوکاتی» موتورسیکلت برقی می سازد

یک تولید کننده ایتالیایی موتور سیکلت قصد دارد موتور سیکلت برقی بسازد که احتمالا ۲۰۲۱ میلادی به بازار عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت «دوکاتی»  قبلا هم اعلام کرده بود تمایل به ساخت موتورسیکلت الکتریکی دارد اما به نظر می رسد به طور واقعی قصد اجرای آن را دارد.

درهمین راستا «کلودیو دومنیکالی»  مدیر این شرکت در یک رویداد اسپانیایی اعلام کرده موتورسیکلت های آتی برقی خواهند بود و این شرکت در مدت کوتاهی تولید  موتورسیکلت برقی را اجرا می کند.

دومنیکاتی اطلاعات بیشتری درباره این موتورسیکلت الکتریکی منتشر نکرد. به گفته مدیران این شرکت ایتالیایی، موتورسیکلت برقی احتمالا در ۲۰۲۱ میلادی به بازار عرضه شود. البته این یک بیانیه رسمی نبود.

کد مطلب 4519592

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