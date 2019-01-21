مرگ کودک ۵ ساله در آتش سوزی یک منزل مسکونی در دیزیچه اصفهان

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در دیزیچه یک کودک ۵ ساله فوت کرد که به بیمارستان محمد رسول الله مبارکه انتقال یافت.

وی نیز از مسمومیت سه نفر با گاز منوکسید کربن به علت اشکال در دودکش بخاری در خمینی شهر خبر داد و گفت: مصدومین به بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر انتقال یافتند.

مدیر مرکزحوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان نیز از مصدومیت یک زن ۳۷ ساله به علت خاموش شدن اجاق گاز و پخش گاز شهری در خانه خبر داد و گفت: همچنین یک زن و یک مرد بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن در خمینی شهر مصدوم شدند.