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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۲

مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

مرگ کودک ۵ ساله در آتش سوزی یک منزل مسکونی در دیزیچه اصفهان

مرگ کودک ۵ ساله در آتش سوزی یک منزل مسکونی در دیزیچه اصفهان

اصفهان- مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: یک کودک ۵ ساله در حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در دیزیچه جان خود را از دست داد.

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در دیزیچه یک کودک ۵ ساله فوت کرد که به بیمارستان محمد رسول الله مبارکه انتقال یافت.

وی نیز از مسمومیت سه نفر با گاز منوکسید کربن به علت اشکال در دودکش بخاری در خمینی شهر خبر داد و گفت: مصدومین به بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر انتقال یافتند.

مدیر مرکزحوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان نیز از مصدومیت یک زن ۳۷ ساله به علت خاموش شدن اجاق گاز و پخش گاز شهری در خانه خبر داد و گفت: همچنین یک زن و یک مرد بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن در خمینی شهر مصدوم شدند.

کد مطلب 4519606

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