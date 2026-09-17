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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

فوت ۱۶۰۹ نفر در تصادفات جاده‌ای ماه پایانی تابستان

فوت ۱۶۰۹ نفر در تصادفات جاده‌ای ماه پایانی تابستان

جانشین پلیس راهور فراجا، از جان باختن ۱۶۰۹ نفر در تصادفات جاده‌های برون‌شهری در ماه پایانی فصل تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، با اشاره به آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در شهریور ۱۴۰۴ گفت: در همین ماه بیش از یک‌هزار و ۶۰۹ نفر از هموطنانمان در پی تصادفات در جاده‌های برون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند که به‌طور میانگین روزانه بیش از ۵۰ نفر می‌شود.

وی افزود: شهریورماه از جمله ماه‌هایی است که ریسک وقوع تصادفات و حوادث جاده‌ای در آن بالاست و لازم است مسافران، به‌ویژه در روزهای پایانی شهریور، برنامه‌ریزی مناسبی برای سفر خود داشته باشند.

جانشین پلیس راهور فراجا تأکید کرد: مسافران پیش از حرکت حتماً آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را از نظر ترافیکی و جوی استعلام کنند و با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی درباره بارش باران در برخی مناطق، احتمال لغزندگی جاده‌ها را جدی بگیرند.

کرمی‌اسد با اشاره به شرایط جوی روزهای اخیر و تأثیر آن بر وضعیت راه‌ها ادامه داد: در هفته گذشته نیز به دلیل شدت بارش‌ها در جاده‌های شمالی و ریزش سنگ، برای ساعاتی مجبور به انسداد برخی محورها، به‌ویژه آزادراه تهران ـ شمال و جاده قدیم، شدیم.

وی در پایان با توصیه به رانندگان برای رعایت سرعت مطمئنه و توجه جدی به شرایط جاده‌ها خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شرایط سفر و اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث و حفظ جان مسافران داشته باشد.

کد مطلب 6949917
زهرا ناری

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
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      پاسخ
      این آمار که از کشته شدگان جنگ بیشتر است پس کی می خواهید جلوی تولید خودروهای بی کیفیت را بگیرید ایران خودرو و سایپا دشمن مردم ایران هستند باید علیه آنها شکایت شود

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