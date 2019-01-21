به گزارش خبرنگار مهر، علی محرمی عصر امروز دوشنبه در اولین جلسه شورای سیاستگذاری دومین جشنواره دوسالانه عکس سال ارسباران بابیان اینکه دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر غیرقابلانکار است، اظهار داشت: برخی افراد مغرضانه دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی و هنری را زیر سؤال میبرند بهطوری که اگر دستاوردهای انقلاب را در سطح استان تشریح کنیم بینظیر و افتخارآفرین هستند.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزود: وقتی از عملکردهای حوزه فرهنگ و هنر و یا سایر حوزهها میگوییم اصلاً در شرایط فعلی دولت تدبیر و امید و دولتهای قبلی نیست بلکه هر دستاوردی داشتیم متعلق بهنظام جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه سینمایی آذربایجان شرقی گفت: تا پایان سال ۹۳ در حوزه سینمایی آذربایجان شرقی از لحاظ توسعه فضایی فیزیکی و تجهیزاتی رشد منفی داشتیم ولی از اوایل سال ۹۴ تا به امروز توانستیم ۱۷ سالن سینمایی با بیش از ۴۷۰۰ صندلی در سطح استان به بهرهبرداری برسانیم.
محرمی ادامه داد: در شهرستانهایی که از نظر سینمایی هیچگونه زیرساختی وجود نداشت طبق توافق با سازمان سینمایی کشور و انجمن سینمای جوان استان در شهرهای چاراویماق، هشترود، جلفا و خداآفرین سینمای سیار راهاندازی کردیم و در شهرستانهای هریس، ورزقان، بستانآباد، سراب و اسکو زیرساختهای سینمایی را آماده کردهایم.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اضافه کرد: برای اولین بار در شمالغرب کشور بود که بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی چهار سالن سینمایی احداث کرده است.
وی با ذکر اینکه تنها حوزهای که میتواند در برابر تحریمهای ظالمانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی کمترین آسیب را ببیند حوزه فرهنگ و هنر است، گفت: هیچ زبانی بهاندازه زبان فرهنگ و هنر در شاخصهای مختلف نمیتواند تأثیرگذاری آنچنانی داشته باشد و اگر میخواهیم مشکلات جامعه را سادهتر و قابلدرکتر بیان کنیم حوزه فرهنگ و هنر این امر را میتوانند تحقق بخشد.
محرمی، خرید آثار هنری را مهمترین مؤلفه برای رونق اقتصاد حوزه فرهنگ و هنر عنوان کرد و افزود: خوشبختانه دستاندرکاران جشنواره دوسالانه عکس سال ارسباران قدمهای استواری برداشتهاند که آینده این جشنواره هنری را روشنتر میکند و از طرفی کسب مقام برتر در جشنوارههای عکس کشورهای همجوار توسط عکاسان اهری موفقیت کمی نیست چراکه نام ایران و اهر را زنده نگه میدارند.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اولین جشنوارهای که در سطح کشور توانسته به دست هنرمندان ابداع و برگزار شود، «جشنواره تئاتر کوتاه اهر ارسباران» است گفت: لازمه برگزاری یک جشنواره موفق «خلاقیت، نوآوری و پیگیری خود هنرمندان» است و شهرستان اهر جزو اولین شهرستانی بود که انجمن هنرهای نمایشی را تشکیل داد و دومین شهرستانی بود که شورای نظارت و ارزشیابی هنرهای نمایشی را تشکیل داده است.
وی، پیگیری برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری توسط هنرمندان اهری را بینظیر دانست، خاطرنشان کرد: تأکید داریم دستاندرکاران در برگزاری دومین جشنواره دوسالانه عکس سال ارسباران تأخیر نداشته باشند.
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