بهسازی ایل راه ها وتسهیلات محدود؛روایت مشکلات عشایر کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنجشنبه در همایش بررسی مشکلات و ظرفیت‌های عشایر استان، با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی جامعه عشایری اظهار کرد: مسائل عشایر باید در دستور کار شورای عشایر قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات این جامعه برنامه مشخص داشته باشند.

راه‌های عشایری؛ مسیر تولیدی که نیازمند توجه است

رحمانی گفت: اگر راه‌های عشایری باز و مناسب باشد، امکان تردد و جابه‌جایی برای این جامعه فراهم شده و چرخه زندگی و تولید عشایر نیز تسهیل می‌شود.

وی تأکید کرد که رسیدگی به راه‌های عشایری تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با تولید، دسترسی به خدمات و معیشت خانوارهای عشایری ارتباط دارد.

تأمین آب؛ مطالبه‌ای برای تداوم زندگی و تولید

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارتباط مستقیم آب با تولید عشایر افزود: تأمین آب مورد نیاز عشایر باید به‌موقع انجام شود، چراکه آب یکی از پیش‌نیازهای اصلی ادامه چرخه تولید و زندگی این جامعه است.

تسهیلات خرد؛ گره دیگر معیشت عشایر

رحمانی همچنین به محدودیت دسترسی عشایر به منابع مالی اشاره کرد و گفت: بخش عمده متقاضیان جامعه عشایری، متقاضی تسهیلات خرد هستند و سرانه تسهیلات در استان نیز پایین است.

وی از نظام بانکی خواست در حمایت از جامعه عشایری نقش پررنگ‌تری ایفا کند و افزود: تسهیلات می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و ایجاد درآمد پایدار برای خانوارهای عشایری را فراهم کند.

نهاده و بازار فروش؛ حلقه‌های تکمیل‌کننده تولید

استاندار تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز عشایر و ایجاد بازار مناسب برای محصولات را نیز ضروری دانست و گفت: حمایت از عشایر زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که علاوه بر زیرساخت، نهاده مورد نیاز تولید به‌موقع تأمین و بازار فروش محصولات نیز فراهم شود.

وی تأکید کرد: اگر بازار محصولات عشایری تقویت شود، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای این جامعه نیز فراهم خواهد شد.

اینترنت و آموزش به چادرهای عشایری برسد

رحمانی با اشاره به سابقه مدارس عشایری گفت: همان‌گونه که در گذشته آموزش به میان عشایر رفت، امروز باید فناوری، اینترنت و آخرین دستاوردهای آموزشی نیز در دسترس فرزندان عشایر قرار گیرد.

وی افزود: آموزش فرزندان عشایر باید در اولویت باشد و نباید فاصله جغرافیایی موجب محرومیت آنان از امکانات آموزشی و ارتباطی شود.

انرژی خورشیدی برای کاهش محرومیت زیرساختی

رحمانی گفت: استفاده از پنل‌های خورشیدی می‌تواند هم نیاز عشایر به انرژی و روشنایی را تأمین کند و هم از فشار بر جنگل‌ها و منابع طبیعی بکاهد.

۷۲ هزار عشایر؛ سهم بزرگ از تولید استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به ظرفیت جامعه عشایری گفت: استان حدود ۱۲ هزار خانوار عشایری با ۷۲ هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۱۱ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: عشایر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و بیش از ۹ هزار رأس دام سنگین در اختیار دارند و بیش از ۵۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز استان را تأمین می‌کنند.

رحمانی تصریح کرد: ۲۷ درصد اراضی زراعی، ۱۷ درصد باغات و ۳۵ درصد صنایع دستی استان در اختیار یا تولید جامعه عشایری است.

فرهنگ عشایری هم نیازمند حفاظت است

وی با اشاره به ضرورت حفظ هویت فرهنگی عشایر اظهار کرد: زبان، موسیقی، پوشش، لباس، صنایع دستی، ضرب‌المثل‌ها، آداب و رسوم و شیوه زندگی عشایری سرمایه‌های فرهنگی استان هستند و نباید در مسیر توسعه اقتصادی به فراموشی سپرده شوند.

رحمانی افزود: احترام به بزرگان، مشورت، مهمان‌نوازی و روحیه کار از ویژگی‌های ارزشمند جامعه عشایری است که باید حفظ و به نسل‌های آینده منتقل شود.

حمایت از عشایر یعنی حمایت از تولید

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: حمایت از جامعه عشایری در واقع حمایت از تولید، اشتغال، امنیت و امنیت غذایی استان است.

وی خواستار جمع‌بندی مطالبات مطرح‌شده در نشست و تبدیل آنها به مصوبات مشخص شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید هر کدام در حوزه مسئولیت خود برای رفع مشکلات عشایر اقدام کنند تا مطالبات این جامعه از سطح طرح موضوع فراتر رفته و به اقدامات عملی تبدیل شود.