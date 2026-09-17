به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد پروژه مهر شهرستان بوشهر با تأکید بر اهمیت روزهای پایانی این پروژه اظهار کرد: پروژه مهر یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه یک فرآیند عملیاتی برای فراهم‌کردن شرایط مناسب آغاز سال تحصیلی است و باید خروجی آن را در آمادگی واقعی مدارس مشاهده کنیم.

مشاور اجرایی مدیرکل و نماینده مدیرکل در پروژه مهر شهرستان بوشهر افزود: مدرسه‌ای که قرار است در نخستین روز مهر میزبان دانش‌آموزان باشد، باید از همین امروز برای همه جزئیات آن روز آماده باشد؛ از معلم و کلاس درس گرفته تا فضای فیزیکی، تجهیزات، نظافت، ایمنی و نظم مدرسه.

شعرانی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل نیروی انسانی گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پروژه مهر، ساماندهی نیروی انسانی و اطمینان از تأمین معلم مورد نیاز مدارس است و نباید دانش‌آموزی در نخستین روزهای سال تحصیلی با کلاس بدون معلم مواجه شود.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: هیچ موضوعی نباید میان واحدهای مختلف دست‌به‌دست شود و در نهایت به مدرسه منتقل شود؛ هر واحد باید مسئولیت خود را دقیق بشناسد و تا حصول نتیجه نهایی موضوعات را پیگیری کند.

وی بر ضرورت حضور میدانی مدیران و مسئولان تأکید کرد و گفت: گزارش‌های اداری به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر آمادگی واقعی مدارس باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که مسئولان از نزدیک وضعیت مدارس را ببینند، مشکلات را شناسایی کنند و برای رفع آنها اقدام عملی انجام دهند.

شعرانی همچنین خواستار توجه جدی به وضعیت ظاهری و محیطی مدارس شد و افزود: دانش‌آموز باید در نخستین روز حضور خود در مدرسه، با محیطی تمیز، بانشاط، ایمن و شایسته روبه‌رو شود. نظافت، ساماندهی حیاط و کلاس‌ها، رفع نواقص، آماده‌سازی تجهیزات و زیباسازی محیط مدارس باید تا پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی به سرانجام برسد.

نماینده مدیرکل در پروژه مهر شهرستان بوشهر با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف آموزش و پرورش تصریح کرد: پروژه مهر زمانی موفق خواهد بود که همه بخش‌ها در کنار یکدیگر و با یک هدف مشترک حرکت کنند. نباید مسائل یک حوزه، اجرای مأموریت حوزه دیگر را متوقف کند و لازم است موارد باقیمانده با اولویت و زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

وی افزود: هدف نهایی پروژه مهر، فقط بازگشایی مدارس نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که دانش‌آموز و خانواده در آغاز سال تحصیلی، آرامش، نظم و آمادگی مجموعه آموزش و پرورش را احساس کنند.

شعرانی همچنین بر استفاده از ظرفیت مدیران مدارس، خیران، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی برای رفع کمبودهای احتمالی تأکید کرد و گفت: هرجا نیاز به همکاری و هم‌افزایی وجود دارد، باید موضوع به‌موقع مطرح و ظرفیت‌های موجود برای حل آن فعال شود.

در این نشست، آخرین وضعیت آماده‌سازی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی، سازماندهی کلاس‌های درس، تجهیزات و امکانات آموزشی، وضعیت فضاهای آموزشی، نظافت و زیباسازی مدارس و سایر اقدامات مرتبط با بازگشایی مدارس بررسی و درباره موارد باقی‌مانده تصمیم‌گیری شد.