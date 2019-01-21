دستگیری ۵ سارق و کشف ۳۰ فقره سرقت در نهاوند

سرهنگ شا احمد ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی تدوین طرح جامع انتظامی پلیس شهرستان نهاوند در قرارگاه مبارزه با سرقت با محوریت کشف علمی جرایم از جمله سرقت و همچنین پیشگیری موثر از آن، تیم ویژه اجرایی در پلیس آگاهی شهرستان تشکیل و اقدامات عملیاتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس و با اقدامات گسترده اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، ۵ سارق شناسایی و در ۳ عملیات جداگانه دستگیر شدند.

سرهنگ ساکی تصریح کرد: متهمان در بازجویی های فنی در مجموع به ۳۰ فقره سرقت منزل و داخل خودرو اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه در پیشگیری موثر و کار آمد از سرقت، اساسی ترین و کلیدی ترین نقش را شهروندان ایفا می کنند، گفت: رعایت نکات ایمنی و بازدارنده و استفاده از تکنولوژی های به روز از جمله دوربین مدار بسته، سیستم های اعلام خطر و دزدگیر و اجرای توصیه ها و هشدارهای پلیسی، از مهمترین اولویت ها برای پیشگیری از بروز انواع سرقت است.