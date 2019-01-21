طرح های بوم گردی عشایر خراسان جنوبی حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی ظهر دوشنبه در شورای عشایر خراسان جنوبی بیان کرد: بخش اعظمی از صنایع دستی استان در بخش عشایر تولید می شود.

وی با بیان اینکه در سرفصل های اعتباری سازمان امور عشایری، حمایت از طرح های بوم گردی عشایر در دستور کار قرار گیرد، افزود: امسال ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات روستایی و عشایری در خراسان جنوبی تخصیص داده شده است.

رمضانی بیان کرد: از سازمان امور عشایری خواستاریم فضاهایی در تهران به عشایر خراسان جنوبی اختصاص یابد تا بتوانند تولیدات خود را در مرکز کشور عرضه کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: ۱۱ هزار دانش آموز ، ۷۵۶ معلم و ۶۷۰ کلاس درس در حوزه عشایر استان وجود داشته که دارای کاستی هایی هستند.

طیبی با بیان اینکه از نظر تجهیزات در مناطق عشایر محدودیت هایی داریم، افزود: کتب درسی عشایر در سایر استان ها رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد که این امر در خراسان جنوبی نیمه بها است.