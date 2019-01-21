به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود دور جدیدی از تحریمها علیه روسیه را در ارتباط با حمله سالزبری در لندن و همچنین آن چه مرکز تسلحیات شیمیایی در سوریه عنوان شده، اعمال میکنند.
این تحریمها شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی سرمایه ۹ نفر از مقامات اطلاعاتی و امنیتی روسیه است.
در این بیانیه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا مدعی شدهاند، حداقل ۵ نفر از افرادی که در فهرست تحریم جدید این اتحادیه قرار گرفتهاند، با مرکز تحقیقات شیمیایی سوریه مرتبط بودهاند.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا هدف از دور جدید تحریمها علیه سوریه مقابله با توسعه و بکارگیری تسلیحات شیمیایی به عنوان یک تهدید بینالمللی عنوان شده است.
با اعمال دور جدیدی از تحریمهای اروپا علیه روسیه، فهرست تحریمهای این اتحادیه به ۲۷۰ شخص حقیقی روس میرسد.
اتحادیه اروپا پیش از این و از سال ۲۰۱۱ روسیه را بدلیل حمایت از دولت مرکزی سوریه تحت فشار و تحریم قرار داده که این تحریمها در بیشتر موارد شامل محدودیتهای سرمایهگذاری، مسدودسازی داراییها و فروش نفت است.
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