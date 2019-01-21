امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت در بورس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی، گفت: هیچ خرید و فروشی در قالب این عرضه صورت نگرفت و نفت عرضه شده، خریدار نداشته است.

وی افزود: حداکثر تا دو هفته آینده، مجدد عرضه نفت در بورس صورت خواهد گرفت.

به گفته تبیانیان، بر اساس اطلاعیه اخیر شرکت ملی نفت، قیمت نفت در عرضه بعدی، بر اساس قیمت روز محاسبه خواهد شد.

گفتنی است، عصر امروز یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد که قیمت پایه آن ۵۲.۸۲ دلار بوده است.