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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۰۲

مهر خبر می‌دهد؛

عرضه امروز نفت‌خام بدون مشتری ماند/عرضه بعدی حداکثر دو هفته دیگر

عرضه امروز نفت‌خام بدون مشتری ماند/عرضه بعدی حداکثر دو هفته دیگر

یک مقام مسئول در وزارت نفت، با اشاره به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام سبک، امروز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه در بورس انرژی گفت: هیچ خرید و فروشی در این عرضه صورت نگرفت.

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت در بورس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی، گفت: هیچ خرید و فروشی در قالب این عرضه صورت نگرفت و نفت عرضه شده، خریدار نداشته است.

وی افزود: حداکثر تا دو هفته آینده، مجدد عرضه نفت در بورس صورت خواهد گرفت.

به گفته تبیانیان، بر اساس اطلاعیه اخیر شرکت ملی نفت، قیمت نفت در عرضه بعدی، بر اساس قیمت روز محاسبه خواهد شد.

گفتنی است، عصر امروز یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد که قیمت پایه آن ۵۲.۸۲ دلار بوده است.

کد مطلب 4519867

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