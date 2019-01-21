فردا برخی از مناطق شهر آبادان با قطعی آب مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: بنا بر اعلام معاونت بهره‌برداری آبفا منطقه آبادان، به دلیل سرویس ترانسفورماتور های تصفیه خانه شهید باوی واقع در ایستگاه ۱۱، فردا سه شنبه برابر با دوم بهمن ماه جاری از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ بعد از ظهر مناطق کوی ذوالفقاری، جمشید آباد، سده، کوی بهار و کوی فرهنگیان با قطعی یا افت فشار آب مواجه خواهند بود.

امروز نیز به دلیل سرویس ترانسفورماتور های تصفیه خانه ثامن الائمه(ع)، آب در مناطق کوی بهار، کوی قدس، کوی ولیعصر، فیه و امیرآباد از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر با قطع یا افت فشار مواجه بود.