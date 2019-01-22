فرش آرای مشهد حریف تیم سوهان محمد سیمای قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال در مرحله گروهی به پایان رسید و تیمهای اول تا هشتم جدول رده بندی وارد مرحله پلی آف این رقابتها شدند و ۲ به ۲ با هم دیدار میکنند تا تکلیف تیمهای راه یافته به نیمه نهایی و سپس فینال مشخص شود.
تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم که توانست رتبه ششم لیگ برتر را کسب کند اکنون یکی از ۸ تیم حاضر در مرحله حذفی است و طبق جدول باید با تیم سوم به صورت رفت و برگشت مسابقه دهد که این تیم فرش آرای مشهد است.
بدین ترتیب تیم سوهان محمد سیمای قم روز جمعه ۵ بهمن در سالن شهید بهشتی مشهد دیدار رفت خود را در این مرحله برابر فرش آرا برگزار میکند و یک هفته بعد دو تیم بار دیگر و این بار در قم با هم دیدار میکنند تا تیم برنده مجموع ۲ مسابقه راهی مرحله نیمه نهایی شود.
این در حالی است که این ۲ تیم چند هفته قبل در چارچوب دور برگشت لیگ در قم با هم روبرو شدند که در آن مسابقه تیم سوهان محمد سیما حریف خود را شکست داد اما بازی در دور حذفی شرایط خاص خود را دارد.
جلوه ویژه این تقابل حضور محسن حسن زاده مربی قمی بر روی نیمکت تیم فرش آرای مشهد و نیز میثم ایلانلو بازیکن قمی در این تیم است. در این مرحله از مسابقات ۳ بازی دیگر نیز برگزار میشود و تیمهای صعود کننده از این مرحله راهی نیمه نهایی میشوند.
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