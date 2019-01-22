به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکسهای پرویز جاهد با عنوان «وقتی شهری میخوابد» با حضور خسرو معصومی، سیفالله صمدیان و امیر پوریا در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
پرویز جاهد درباره این نمایشگاه گفت: از زمانی که به خاطر دارم دلبسته سینما به ویژه سینمای نوآر و به تبع آن فضای شهری بودم. از سال ۲۰۰۰ که از ایران مهاجرت کردم، به شهرهای مختلفی سفرکردم و در تمام این سفرها متاثر از سینمای نوآر از شهرها در شب عکاسی کردم که دربرگیرنده مجموعه متعدد و متنوعی است.
وی افزود: در این نمایشگاه ۴۰ عکس از شهرهایی چون پاریس، لندن، پراگ، استامبول و چند شهر دیگر در شب را در معرض دید مخاطبان گذاشتهام. مجموعه عکسهای متعددی دیگری دارم که در آینده قصد دارم این مجموعهها را نیز به مرور به نمایش بگذارم. همچنین قصد دارم کتاب عکسهایم را نیز منتشر کنم.
پرویز جاهد متولد ۱۳۴۰ منتقد سینما و کارگردان است، وی فارغالتحصیل رشتهٔ مطالعات فیلم در دانشگاه وستمینستر لندن و فارغالتحصیل کارشناسی ارشد سینما از دانشکده سینما و تئاتر تهران است.
نمایشگاه عکسهای پرویز جاهد تا ۸ بهمن در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران برپا خواهد بود.
