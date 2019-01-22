به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابوترابی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و طی تذکری شفاهی اظهارداشت: چرا دولت در بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری بازسازی و فروش محصولات در سوریه حضور پیدا نمی کند، این در حالی است که به لحاظ رکود در ساخت و ساز، شرایطی داریم که انبارهای فولاد، کاشی، سنگ و سرامیک ما دپو شده است و مشتری ندارند.

وی ادامه داد: با رابطه اقتصادی با سوریه و عراق می توانیم بازار بزرگ و مهمی در خصوص صادرات داشته باشیم اما متاسفانه وزارت خارجه و شخص رئیس جمهور مثل همیشه منفعل هستند.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور به جای پاسخگویی درباره گرانی، بیکاری و بی تدبیری دولتمردان، دوقطبی‌سازی کاذب در فضای مجازی انجام می‌دهد.

ابوترابی بیان کرد: آقای روحانی! شما باید در حال حاضر تدابیر لازم برای حل مشکلات کشور چون گرانی ها به کار گیرید اما امروز شاهدیم به جای ساماندهی این امور، به تخطئه کردن فیلترینگ می پردازید.

وی خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم که فضای مجازی مردم را ناامید می کند و یکی از ابزارهای بسیار مهم دشمن است و اگر دَم از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی می زنیم، باید به این موضوع هم دقت شود.