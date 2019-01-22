به گزارش مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد اصلاح تصویب نامه ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵ﻫ مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ موضوع آیین نامه اجرایی بند (ﻫـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در خصوص احتساب هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی را به دولت پیشنهاد داده است.
این وزارت، با توجه به مشکلات اخیر بانکی و هزینههای مضاعف شرکتهای دارویی، و اجتناب از ضرر و زیان این شرکتها پیشنهاد افزودن حکمی به ماده ۱۳ مصوبه مذکور را ارئه نموده تا شرکتهای دارویی را که به صورت غیر مستقیم اقدام به دریافت اوراق بابت رد مطالبات خود مینمایند نیز شامل گردد.
گفتنی است، دولت جهت پرداخت بخشی از مطالبات شرکتها و پیمانکاران اقدام به ارائه اوراق خزانه اسلامی مینماید که قیمت معاملاتی این اوراق در بورس کمتر از قیمت اسمی آن میباشد به طوری که در گذشته هزینه تنزیل این اوراق به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نشده و باعث زیان مضاعف شرکتهای طرف قرارداد میگردیده است.
براساس مصوبه شماره ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵ﻫ مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۷، هزینه مذکور جهت کسانی که اوراق مذکور را مستقیما از دولت دریافت مینمایند به عنوان هزینه قابل قبول تلقی گردیده است. لیکن با توجه به اینکه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده دارو به صورت مستقیم با دولت طرف قرارداد نبوده و از طریق شرکتهای پخش اقدام به فروش دارو به دولت مینمایند، این مصوبه عملا شامل حال شرکتهای دارویی نمیگردد.
به همین جهت این وزارت خواستار افزودن حکمی به ماده ۱۳ مصوبه مذکور شده تا شرکتهای دارویی را که به صورت غیر مستقیم اقدام به دریافت اوراق بابت رد مطالبات خود مینمایند نیز شامل گردد.
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