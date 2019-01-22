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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

از سوی مرکل و ماکرون؛

تجدید پیمان مودت آلمان و فرانسه به امضا رسید

تجدید پیمان مودت آلمان و فرانسه به امضا رسید

رهبران دو کشور آلمان و فرانسه دقایقی پیش تجدید پیمان مودت میان دو کشور را به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان تجدید مودت میان فرانسه و آلمان دقایقی پیش در محل شهرداری شهر آخن به امضا رسید. 

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه پس از امضای این پیمان دوستی به ایراد سخنرانی درباره همکاری های دو کشور پرداختند. 

رسمیت بخشیدن به همکاری‌های موجود و اقدام به صورت نیروی مشترک در سازمان ملل، از دیگر دستاوردهای این توافق خواهد بود. طرفین همچنین بر تشکیل ارتش مشترک اروپایی تأکید کردند.

این توافق در راستای افزایش توانمندی‌های اروپا در راستای خودمختاری و استقلال انجام می‌گیرد و مطابق آن ۲ کشور متعهد می‌ شوند که تعامل اقتصادی بیشتری در چارچوب منطقه یورو داشته باشند.

افزایش توانمندی‌های نظامی اروپا و سرمایه‌گذاری در راستای پر کردن خلائی که در این زمینه در اتحادیه اروپا و ناتو وجود دارد نیز از دیگر تعهدات قید شده در این توافق است.

کد مطلب 4520643
شقایق لامع زاده

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