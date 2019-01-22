به گزارش خبرگزار ی مهر، همزمان با فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگ‌سرای قرآن سلسله نشست‌های تخصصی و پژوهشی «سخن انقلاب» را با موضوع بررسی جایگاه قرآن در اندیشه امام و رهبری برگزار می‌کند.

این برنامه در چهار اجرا برگزار می‌شود که نخستین اجرای آن پنجشنبه چهارم بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۱ با سخنرانی حجت‌الاسلام سید مصطفی میرلوحی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با موضوع «عدالت محوری» در فرهنگ‌سرای قرآن برگزار می‌شود.

نشست‌های بعدی این برنامه در روزهای پنجشنبه ۱۱، ۱۸ و ۲۵ بهمن برگزار خواهد شد.

برای شرکت در این نشست‌ها می‌توانید به فرهنگ‌سرای قرآن واقع در خیابان قزوین، نرسیده به سه‌راه آذری، نبش خیابان شهید کاظمی مراجعه کنید و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۵۵۷۷۵۱۴۱ تماس بگیرید.